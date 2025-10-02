Il "settembre nero" degli abusivi a Fiumicino • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma – Fiumicino, nel corso del mese di settembre 2025, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

All’esito dei controlli sono state elevate complessivamente 18 sanzioni amministrative (13 nei confronti di autisti N.C.C. e 5 a carico di soggetti privi di titolo autorizzativo), sorpresi mentre tentavano di avvicinare i passeggeri in transito.

L’attività ha consentito di accertare violazioni per un importo complessivo pari a € 24.506, regolarmente contestate.

Contestualmente, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 (cd. “Daspo urbano”), nei confronti di 17 conducenti è stato disposto l’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore.

Sono state inoltre riscontrate violazioni connesse alla disciplina ENAC relativa all’accesso e allo stazionamento nelle aerostazioni.

Il fenomeno del trasporto abusivo presso gli scali romani è da tempo oggetto di particolare attenzione anche a livello mediatico: la tematica viene inoltre costantemente trattata nel corso di riunioni dedicate e di un tavolo interforze convocato presso la Prefettura di Roma, finalizzato al coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto in ambito aeroportuale.

I risultati conseguiti nel mese di settembre rappresentano la testimonianza dell’impegno costante dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, che continueranno ad assicurare servizi straordinari di controllo a tutela dei cittadini e dei numerosi viaggiatori che ogni giorno transitano presso l’aeroporto Leonardo da Vinci.