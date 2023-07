Il senatore Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra e il segretario di Si di Roma Antonio Di Lisa il 13 luglio a Ladispoli • Terzo Binario News

“Dopo il risultato delle ultime elezioni amministrative e di quelle regionali, la destra estrema entra prepotentemente nella nostra società e nelle vite di tutte e tutti noi, alla ricerca di consensi, attacca in modo aperto i nostri diritti e le politiche sociali, del lavoro e della transizione energetica.

Il fenomeno interessa ormai tutta l’Europa come conseguenza di una economia di guerra, fondata sulla paura verso minoranze e diversità.

Tra meno di un anno andremo a votare per il rinnovo del Parlamento europeo.

È proprio per questo che è necessario interrogarci su quale Sinistra dobbiamo essere all’altezza di proporre, per evitare una pericolosa gestione conservatrice delle politiche europee.

Il 13 luglio, alle ore 18, incontreremo a Ladispoli, in via Anzio 18, il Senatore Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, il Segretario di Sinistra Italiana di Roma Area Metropolitana, Antonio Di Lisa e il mondo della Sinistra locale, per cercare risposte insieme”.

Modera la coordinatrice del circolo SI Roma Litorale Nord, Rossana Valentini.