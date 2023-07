“Perdita da 15 giorni fra via Florida e via Georgia”: la denuncia del Pd Ladispoli • Terzo Binario News

“Sono ormai quindici giorni che una rottura della rete idrica provoca un torrente d’acqua che scorre da Florida a via Georgia.

Decine naturalmente le segnalazioni all’ACEA ma nessun intervento di riparazione a tutt’oggi.

Con la precedente gestione comunale della Flavia Acque questo tipo di problemi veniva risolto in 24-48 ore al massimo.

In sede di approvazione della Convenzione con l’Acea i consiglieri del PD avanzarono diverse richieste da inserire per essere più tutelati rispetto all’Acea: proposero ad esempio che per un periodo transitorio di almeno tre anni la squadra operativa della Flavia rimanesse stabile a Ladispoli.

Nessuna delle nostre proposte fu recepita e per questo abbiamo votato contro la Convenzione Comune-Acea.

Oggi gli operai dell’ EX-Flavia lavorano in tutta la Provincia, LADISPOLI viene trascurata e gli utenti pagano più di prima.

È una situazione inaccettabile, bisogna reagire: il Comune cerchi di imporre un cambiamento”.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶 – 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 “𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗯𝗮𝘇𝘇𝗶”