Il segretario Cgil Maurizio Landini domani a Civitavecchia • Terzo Binario News

Dalle 9 alle 11 presso il Centro Informazione della centrale Enel

Giovedì 22 giugno tre assemblee con Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil, in vista della manifestazione nazionale del 24 giugno in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Sistema Sanitario Nazionale pubblico e universale.

La prima assemblea sarà dalle ore 9 e fino alle 11, presso il Centro Informazione Enel di Civitavecchia, promossa da Cgil, Fiom Cgil e Filctem Cgil di Civitavecchia Roma Nord Viterbo e a cui interverranno i lavoratori dell’indotto.

La seconda, organizzata dalla Cgil Roma centro Ovest Litoranea e dalla FP CGIL di Roma e del Lazio , si svolgerà presso il centro congressi Bastianelli dell’Ifo (aula A), dalle ore 12 alle ore 14 e a cui partecipare anche la Segretaria Generale della FP CGIL Serena Sorrentino.

Il terzo appuntamento, sempre con Landini e Sorrentino, sarà allo S.Pre.S.A.L. Asl Roma 3, in via Portuense 569, dalle ore 14:30