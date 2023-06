Municipio V, due accordi quadro per la manutenzione del verde pubblico e scolastico • Terzo Binario News

“In queste ore sono stati pubblicati due accordi quadro per la manutenzione del verde pubblico e del verde scolastico dei 104 plessi municipali, entrambi con una capienza di 950.000,00 euro, al fine di procedere con due programmazioni distinte e di impiegare nelle attività di manutenzione e cura del verde un numero maggiore di operatori delle società di servizi”. Così in una nota il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, l’assessore al verde pubblico Edoardo Annucci e l’assessora alla scuola Cecilia Fannunza.

“Per la prima volta, a seguito della deliberazione della Giunta Capitolina n. 361/2021 che ha trasferito le competenze dal Dipartimento Tutela ambientale al Municipio, ci troviamo a gestire direttamente oltre 32 ettari di verde pubblico, conseguentemente si è resa necessaria una ridefinizione delle attività che nei prossimi mesi entrerà pienamente a regime. Parallelamente, consapevoli del lavoro da recuperare, ci stiamo impegnando affinché sia possibile proseguire nel percorso di riqualificazione di parchi e giardini scolastici, come già fatto tra il 2022 e il 2023 con l’apertura di 17 cantieri”.

“Alla luce del ruolo che ricoprono gli Enti del Terzo settore per la tutela, valorizzazione e promozione ambientale, nelle prossime ore presenteremo una deliberazione di Giunta che definirà le modalità di gestione condivisa e adozione delle aree verdi municipali. Inoltre, come già annunciato dall’assessora capitolina Sabrina Alfonsi e dal sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione del Bando 2024-2026 per la manutenzione ordinaria del verde in carico al Servizio giardini – per il lotto di riferimento del nostro territorio – è prevista una dotazione economica di oltre 7 milioni di euro per interventi sul verde orizzontale e verticale. La gestione del verde torna ad essere una priorità dell’Amministrazione, prosegue così il nostro impegno per garantire continuità nella manutenzione e cura del verde pubblico e scolastico”.