Scuola guida per disabili alla Marina di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’iniziativa dell’autoscuola Aurici durante la manifestazione “Il volontariato promuove la Vita” del 24 giugno 2023

L’autoscuola Au.Ri.Ci. porta la libertà alla Marina di Civitavecchia con la scuola guida per disabili.

Sabato 24 giugno, durante la manifestazione “Il volontariato promuove la Vita” alla Marina di Civitavecchia, un’auto speciale si farà strada tra i visitatori.

L’autoscuola Au.Ri.Ci., con la sua scuola guida per disabili, è presente sul territorio per offrire a persone con disabilità la possibilità di imparare a guidare e conquistare la propria indipendenza.

La manifestazione “Il volontariato promuove la Vita” celebra la solidarietà e l’impegno delle organizzazioni e dei volontari che si dedicano a migliorare la qualità della vita di persone in situazioni di svantaggio. Quest’anno si tiene la sua decima edizione, dal 23 al 26 giugno, e l’autoscuola Au.Ri.Ci. ha deciso di partecipare per portare avanti la sua missione di inclusione e autonomia per le persone disabili.

L’auto speciale dell’autoscuola Au.Ri.Ci. è appositamente equipaggiata per adattarsi alle esigenze dei futuri guidatori disabili. Dispone di comandi speciali che permettono alle persone con disabilità di accedere al veicolo e guidarlo in modo sicuro. I professionisti dell’autoscuola saranno presenti per fornire informazioni per i futuri partecipanti nel percorso verso il conseguimento della patente di guida.

La scuola guida per disabili dell’autoscuola Au.Ri.Ci. è un progetto che offre una nuova prospettiva di libertà e autonomia per le persone con disabilità. Imparare a guidare significa poter raggiungere mete altrimenti difficili da raggiungere, aumentare la propria indipendenza e partecipare attivamente alla vita sociale ed economica.

La presenza dell’autoscuola Au.Ri.Ci. alla manifestazione “Il volontariato promuove la Vita” rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’inclusione e della valorizzazione delle abilità delle persone disabili. L’iniziativa dimostra l’impegno dell’autoscuola nel superare le barriere che spesso impediscono alle persone con disabilità di accedere a opportunità di crescita personale e professionale.

Grazie all’autoscuola Au.Ri.Ci. e alla sua scuola guida per disabili, sempre più persone avranno l’opportunità di realizzare il proprio sogno di guidare un’auto e di sperimentare la libertà che la guida può offrire. L’evento alla Marina di Civitavecchia sarà un momento di condivisione e di sensibilizzazione, in cui il volontariato e l’autoscuola Au.Ri.Ci. si uniranno per promuovere la vita e l’inclusione di tutti.