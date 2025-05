Il Santa Marinella torna in campo contro il Palocco • Terzo Binario News

Torna in campo il Santa Marinella dopo il turno di stop forzato e lo fa allo stadio Fronti dove oggi alle 11 attende il Palocco.

I rossoblù, nella 16esima di ritorno del girone A di Promozione, inutile dire che sono costretti a vincere. Infatti, sebbene l’ultimo turno sia stato complessivamente favorevole, non è permesso sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo play-off rappresentato dalla terza posizione.

Con 73 punti se oggi il Grifone Gialloverde vincesse, sarebbe aritmeticamente in Eccellenza perché irraggiungibile dal Salaria Vescovio a 63 e impegnato ieri nella trasferta pomeridiana in casa del Borgo Palidoro.

I santamarinellesi però devono guardarsi dall’assalto dell’Ostiantica, appaiato in classifica con 59 punti, ma impegnato nella trasferta di Pomezia contro l’Indomita che non rappresenta certo uno scoglio insormontabile, anzi, i pontini sono pressoché disperati e solo un successo gli permetterebbe di sperare ancora nei play-out. In tutto questo, il Palocco, con 45 punti come il Palidoro, sembra se non proprio al sicuro, certamente messo bene visto il +5 sulla zona pericolosa della classifica.

Questa la situazione da cui si parte con l’incognita di capire se il turno di stop possa aver aiutato o meno gli uomini di Daniele Fracassa. Se gli allenamenti si sono svolti regolarmente, nonostante diversi giorni festivi a condizionare il calendario, a detta del mister è stato proprio il turno di stop in campionato a scombussolare il ritmo settimanale: «Ho potuto concedere ai giocatori solo il fine settimana scorso – ammette l’allenatore – in cui hanno tirato il fiato. Poi si è ripreso al solito ritmo perché c’era da preparare la gara odierna contro il Palocco, che nasconde tante insidie. Da adesso alla fine non si può sbagliare più nulla, mancano solo quattro giornate alla conclusione e un errore comprometterebbe tutto quello che di buono il Santa Marinella ha creato fino adesso. L’obiettivo sono e restano i play-off e non importa quale posizione occuperemo, l’importante è raggiungerli». Poi la disamina dei risultati quando i rossoblù erano fermi: «In virtù dei risultati altrui è andata fin troppo bene, quindi si è ingenerata un’opportunità da non lasciarsi scappare. Il Palocco? È tranquillo in classifica ma pericoloso tanto quanto la Longarina e Rodolfo Morandi» la conclusione di Fracassa. Dal punto di vista della formazione, non ci saranno Lorenzo Orlando, per un problema alla coscia e Stefano Vecchiotti, vittima dell’influenza come Valerio Gentili che invece andrà in panchina. La pausa ha fatto bene a capitan Alessio Gallitano, guarito dalla ferita al labbro con annessi punti di sutura. Possibile formazione con Antonelli in porta, Gallitano a destra, centrali Serpieri e Caforio con ballottaggio fra Augusto Buonanno e Lorenzo Monteneri sulla sinistra; in mezzo Cuomo, Tranquilli e Gaudenzi, davanti Trincia, Brutti e Cerroni.