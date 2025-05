Fuga di gas a Santa Marinella, bloccata la Fl5 • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono al lavoro per mettere l’area di Valdambrini in sicurezza

Una fuga di gas sta paralizzando Santa Marinella e non solo, visto che per sicurezza è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria sulla Fl5.

Il problema si è generato in zona Valdambirini con i Vigili del Fuoco della Bonifazi che stanno operando per evitare guai.

Ma le conseguenze per la Perla sono importanti, visto che in questi giorni di ponte è piena di villeggianti.

Sulla ferrovia è presente personale della Polfer.

Questo quanto scrive il comune di Santa Marinella: “Intervento dei vigili del fuoco unitamente ai tecnici dell’ italgas per fuoriuscita di gas in Via valdambrini intersezione via delle vignacce. Al momento l’area è interdetta al traffico da parte della Polizia Locale per permettere le operazioni di rispristino in sicurezza”.