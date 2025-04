Il Santa Marinella riprende la marcia ed è secondo, Tolfa stoppato • Terzo Binario News

Il Santa Marinella prova a rimettersi in marcia, il Tolfa invece rallenta. Nella 13esima di ritorno del girone A di Promozione i rossoblù hanno battuto 3-1 il derelitto Ronciglione allo stadio Fronti mentre i collinari, allo Scoponi, hanno impattato sullo 0-0 contro il Nuova Pescia Romana.

Questo significa che in classifica i santamarinellesi consolidano il secondo posto con 59 punti in condominio con il Salaria Vescovio, a -8 dalla capolista Grifone Gialloverde, che lo stesso Vescovio ha battuto domenica per 4-0. Però il Santa Marinella, rispetto alle altre compagini di vertice, deve ancora osservare il turno di riposo. I biancorossi invece sono attardati, con 53 punti al quinto posto, a cinque lunghezze dall’Ostiantica quarto.

Questo il quadro, poi c’è la cronaca delle gare. La compagine di mister Daniele Fracassa fa il suo contro l’ultima della classe con i difensori rossoblù sugli scudi poiché autori di due delle tre reti complessive. Questo nonostante in formazione ci fossero parecchie defezioni come quelle di Samuele Cerroni, Paolo Polidori, Lorenzo Monteneri e Lorenzo Orlando senza contare Peppe Tabarini. Occasione quasi subito per Francesco Brutti, poco dopo ecco Augusto Buonanno colpire la trasversale poi al 13’ ci prova Alessio Tranquilli. Dopo due minuti il fortino cimino tracolla per via del colpo di testa vincente messo a segno da capitan Alessio Gallitano. Nella ripresa l’andamento rimane lo stesso e al 21’ è Alessandro Caforio a centrare il 2-0 grazie a un fendente imprendibile. Il sigillo sulla gara lo mette Simone Trincia al 32’ anche stavolta di testa. Cinque minuti dopo Edoardo Zannetti trova la rete della bandiera per gli ospiti. «È stata una bella partita – commenta mister Fracassa – soprattutto come gioco. La stanchezza residua per la gara infrasettimanale si è fatta sentire ma il campo è stato tenuto bene. Questo successo ci consolida nelle zone nobili della classifica». Dopo la vittoria di Montespaccato, il secondo successo consecutivo consente di mantenere l’ultima posizione valida per i play-off.

Alla Pacifica invece la compagine di Roberto Macaluso non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Pescia Romana, che sta cercando di evitare i play-out. Nel primo tempo, una buona occasione per i maremmani, poi qualche tentativo velleitario dei padroni di casa con capitan Marco Roccisano e Samuele Pangi. Nella ripresa, la palla gol capita a Dario Pisaturo che però si scontra con la bravura del portiere collinare Gianmarco De Clementi. Parte opposta e palo colpito da Valerio Imperiale a seguito di un calcio d’angolo. Nel finale la palla dello 0-1 capita sui piedi dell’ex biancorosso Simone Pappalardo che però la sbaglia.

Compagini di nuovo in campo dopo Pasqua: mercoledì 23 aprile il Santa Marinella sarà a Viterbo contro il Pianoscarano mentre il Tolfa va a Pomezia, ospite dell’Indomita.