La Futsal Civitavecchia vince i play-off e vola in serie B • Terzo Binario News

Nella finale del PalaCesaroni di Genzano, i nerazzurri hanno battuto il Cecchina 7-6 dopo essere andati sotto 0-3

La Futsa Civitavecchia batte 7-6 il Cecchina nella fiale play-off di C1 e di fatto è promossa in serie B.

Dopo Pasqua è prevista la fase interregionale (con avversario una squadra sarda ancora non definita perché la stagione regolare non è terminata) ma il posto nella categoria superiore è assicurato.

Al Palacesaroni di Genzano, tempio della Serie A dei Castelli Romani Pro Calcio Cecchina e Futsal Academy di Civitavecchia si sono contese la possibilità di aggiungersi a Ardea e la Pisana, vincitrici dei Gironi A e B della Serie C1 laziale, nella conquista della Serie B Nazionale. Gara, quindi, da dentro/fuori, in una stagione fantastica per entrambe le formazioni, divise, nella classifica finale da solo due punti e con gli scontri diretti in assoluta parità.

Equilibrio in stagione, equilibrio nel risultato finale, con i portuali che si aggiudicano il match per 7 a 6 e con Cecchina che saluta i playoff nazionali a testa altissima e Futsal Academy che continua il sogno della Serie B.

Eppure, la gara si era messa in discesa per i castellani che, nel primo tempo, si erano trovati avanti per tre reti e solo all’ultimo giro di lancette avevano subito la rete che aveva accorciato le distanze.

Secondo tempo funambolico, con la Futsal Academy che mette il turbo e dal 1 a 3 si porta 5 a 3! Cecchina che, però non molla e si riporta a -1, riaprendo l’incontro. Accelera ancora Civitavecchia che allunga sul 7 a 4. Quando tutto ormai sembra concluso, è la Pro Calcio che getta le ultime energie in campo e, complice anche una sfortunata autorete degli avversari, si porta sul 6 a 7 e sfiora un pareggio che avrebbe del clamoroso.

Ma il cronometro dice che sarà Civitavecchia a giocarsi l’extra season per entrare nel nazionale. Si conclude così un match appassionante, senza esclusione di colpi che i due tecnici, Conti per Cecchina e Di Gabriele per la Futsal Academy hanno saputo gestire al meglio, ottimizzando le caratteristiche delle due squadre e giocandosi fino all’ultimo istante questi bellissimi e emozionanti playoff che hanno esaltato il bel gioco e il sano agonismo.

Il commento di Marco Tosini, responsabile regionale della Lega Nazionale Dilettanti, presente al Palacesaroni con lo staff del Comitato Regionale Lazio:

“I complimenti vanno fatti a tutte e due le squadre, che hanno dato vita ad un match incredibile, tirato sino all’ultimo istante, con il risultato in bilico fino al triplice fischio. Gara ben giocata e altrettanto ben arbitrata, che ha dimostrato la qualità del nostro futsal regionale. Alla Pro Calcio Cecchina un particolare applauso in considerazione del fatto che da neo promossa si è trasformata in autentica protagonista, conquistando la piazza d’onore del Girone B e alla Futsal Academy un enorme in bocca al lupo per il proseguo dell’avventura che la vedrà in campo nella fase nazionale dei playoff, con l’auspicio di portare ancora più in alto il calcio a cinque laziale.”

UFFICIO STAMPA CR LAZIO