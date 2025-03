Il Santa Marinella perde partita e primato • Terzo Binario News

L’1-2 interno per mano della Longarina decisivo, mercoledì 12 confronto diretto con il Grifone Gialloverde al Fronti

(foto Alessio De Luca) – Il Santa Marinella, a sorpresa, ha perso la vetta della classifica. Inaspettata la sconfitta interna per 2-1 arrivata per mano della Longarina Totti Soccer School – compagine di medio cabotaggio – ed è stata ancora più inaspettata perché i rossoblù erano anche andati in vantaggio.

La discesa al secondo posto, a vantaggio del Grifone Gialloverde, può però essere messa in discussione presto: infatti se domenica c’è la trasferta di Tarquinia, mercoledì 12 allo stadio Fronti si gioca lo scontro diretto contro la nuova prima della classe.

Dunque in cima alla classifica del girone A di Promozione ora c’è l’undici dei finanzieri con 48 punti, a 47 i santamarinellesi mentre quatto quatto si avvicina il Tolfa, ora terzo a 45 sebbene l’Ostiantica debba recuperare il derby con la Pescatori (rinviato per impraticabilità del campo Lodovichetti).

Tornando all’incontro di domenica in via delle Colonie, è stata una partita dai due volti, con gli uomini di mister Daniele Fracassa che hanno giocato il primo tempo come ci si aspettava, ovvero all’attacco e creando diverse occasioni da gol. Un dominio totale del primo tempo, che però non ha portato alla marcatura, compreso il reclamo per un fallo di mani in area non ravvisato. La rete invece è giunta al 7’ della ripresa, iniziata sulla falsariga del primo tempo e dopo vari tentativi di Buonanno e Trincia, grazie a Cerroni che ha infilato il portiere ospite mentre usciva. Sembrava che tutto andasse come da programma invece Gallitano e compagni hanno avvisato cinque minuti di spegnimento che sono costati gara e primato con Cecchini e Alesi. Gli ospiti sono stati in grado di difendere il doppio vantaggio e arrivare alla fine incassando il successo.

Le parole dell’allenatore: «Sconfitta amara – confessa Daniele Fracassa – perché il Santa Marinella è partito bene nel primo tempo, mantenendo il controllo delle operazioni ma ci è mancata la stoccata finale. Ci vuole più determinazione sotto porta, il calcio è gol, quando hai le occasioni devi segnare, devi essere cattivo per indirizzare e chiudere le gare. Nonostante tutto, siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi abbiamo avuto una débâcle dove abbiamo subito due gol, nel quale la nostra attenzione si è abbassata e questo non deve succedere. Mancano tredici gare alla fine del campionato e siamo stati scavalcati dal Grifone Gialloverde ma mercoledì 12 marzo li affronteremo nel nostro stadio e lì avremo l’opportunità di giocare lo scontro diretto con il vantaggio del fattore campo. Adesso bisogna riflettere e ripartire già domenica prossima nella difficile trasferta di Tarquinia. Quel che è mancato domenica è stato il gol perché di occasioni ne sono state create ma è mancata la concretezza», la conclusione del tecnico.

Dunque c’è da rimettersi in marcia immediatamente anche perché, al netto della trasferta di Tarquinia dell’ex Luigi Trebisondi da vincere assolutamente, il Grifone domenica ospita il Pianoscarano.