Il Santa Marinella non dà scampo al Pescia (3-1), rete di Caforio per mamma Kumiko • Terzo Binario News

Un bacio al cielo per mamma Kumiko e un successo per il Santa Marinella.

La rete dell’1-0 è stata segnata al 31’ da Alessandro Caforio, che qualche giorno fa ha subito questo lutto così pesante, mentre le altre reti del 3-1 finale sul Nuovo Pescia Romana portano la firma di Samuele Cerroni dal dischetto al 19’ prima e da capitan Alessio Gallitano al 24’ poi, entrambi nel secondo tempo.

Nel finale, soddisfazione personale per Alessandro Giambi, in gol per l’undici maremmano. E ora i rossoblù cominciano a intravedere una classifica meno sconfortante rispetto all’inizio di stagione.

Allo stadio Fronti si è giocata l’ottava giornata del girone A di Promozione nella quale i santamarinellesi, a metà graduatoria ma reduci da un terzetto di gare con due vittorie e un pari, si sono trovati al cospetto dell’ultima della classe. Insomma un’occasione da non fallire e non è stata fallita.

«Dedico la vittoria sul Pescia Romana al nostro Alessandro – dice mister Daniele Fracassa – che ha onorato l’impegno come meglio non potesse. Nonostante la scomparsa della mamma è sceso in campo e ha segnato un gol che sono convinto per lui sia stato liberatorio. Bel gesto il suo, vista la situazione indossare le scarpe e giocare non è stato facile. Per questo gli rivolgo il mio grazie così come quello di tutti i suoi compagni». Come detto, in classifica il Santa Marinella compie un bel balzo: con 12 punti attestandosi al sesto posto e ad appena una lunghezza sotto il Cerveteri e l’Olimpus.