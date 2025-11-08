Giornata Mondiale del Diabete: screening gratuito della Croce Rossa nella sede di via Zara a Santa Severa • Terzo Binario News

Venerdì 14 novembre mattinata di prevenzione gratuita a cura del Comitato Locale di Croce Rossa: appuntamento a partire dalle ore 08:00 fino le 12.00.Nel mondo si stima che oltre 530milioni di persone convivano con il diabete.

Un numero allarmante, destinato purtroppo a crescere. La cura più importante, come sempre, è la prevenzione e l’informazione: attività che venerdì 14 novembre farà Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Santa Severa – Santa Marinella.

Una mattinata di screening gratuito aperto a tutti nella sede di Via Zara snc.

“La prevenzione e l’educazione alla salute e ad un corretto stile di vita è una delle attività principali del nostro Comitato di Croce Rossa – spiega la Presidente Rosanna Saba – non solamente quindi assistenza alla popolazione, ma anche attività di informazione e sensibilizzazione. Venerdì prossimo, Giornata Mondiale del Diabete, saremo all’interno della nostra Sede di Santa Severa per eseguire in maniera totalmente gratuita uno screening diabetologico completo. Un’occasione importante per tutti al quale invito tutte le persone interessate a partecipare”.