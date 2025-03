Il Santa Marinella difende il primato al Fronti contro la Longarina • Terzo Binario News

(foto Alessio de Luca) – La capolista Santa Marinella ospita oggi alle 11 presso lo stadio Fronti la Longarina Totti Soccer School per un incontro che sulla carta presenta un risultato scontato ma che in realtà nasconde diverse insidie.

Si gioca la quinta di ritorno del girone A di Promozione che vede i rossoblù primi in classifica con 47 punti, a +2 sul Grifone Gialloverde, +3 sull’Ostiantica e + 5 sul Tolfa e +7 sul Salaria Vescovio dunque n posizione di vantaggio che però va mantenuto.

Se il Grifone sarà impegnato nel comune cimino contro un derelitto Ronciglione, l’Ostiantica sta messo peggio perché deve affrontare il derby contro la Pescatori Ostia. Il Tolfa scende in campo a Cerveteri e il Salaria Vescovio a Capranica in un confronto che si prospetta tutt’altro che semplice.

Questo il quadro di partenza, in cui i santamarinellesi sono chiamati a fare il loro ovvero vincere, come sottolinea anche lo stesso mister Daniele Fracassa «a prescindere dal giocare bene, specie nella gara di oggi». Gli incastri con le inseguitrici impongono la vittoria così da mettere sempre più pressione sulle squadre che seguono: «È un’occasione da non sbagliare, siamo riusciti a tornare al successo e ora serve riprendere quel percorso di continuità che ci ha portati in testa. Per questo quella odierna e una possibilità da non farci sfuggire, a prescindere dal nostro stato attuale che non è dei migliori». In assoluto però l’allenatore ritrova diversi giocatori assenti sabato scorso nella trasferta vittoriosa di Civita Castellana: Lorenzo Orlando ha scontato la squalifica, Jacopo Gaudenzi torna disponibile, la febbre per Paolo Polidori e Flavio Zagami è passata, Valerio Gentili è quasi pronto e andrà in panchina in vista di Tarquinia dove dovrebbe tornare al suo posto. Invece mancano Francesco Brutti (a riposo cautelare per un indurimento alla coscia) come per Riccardo Serpieri. Dunque variazioni in formazione con Antonelli in porta, capitan Gallitano, Caforio, Buonanno e Monteneri in difesa; mediana con Cuomo, Tranquilli e Orlando, a salire nel reparto avanzato con Trincia e Cerroni sarà Gaudenzi. «Per il Santa Marinella quella con la Longarina non sarà una partita semplice: loro sono in salute, vengono da sette risultati utili consecutivi con quattro vittorie nelle ultime quattro uscite (e con 28 punti totali quasi fuori dai play-out, ndc) e dal girone di andata il mercato ha portato loro energie nuove oltre che giocatori», la conclusione di Daniele Fracassa.