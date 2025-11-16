Il Santa Marinella cade dalle montagne russe di Campagnano: 3-2 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella sale sulle montagne di russe di Campagnano ma quando scende si ritrova senza tre punti. Contro il Real infatti è finita 3-2 con il gol del vantaggio, la rimonta e il sorpasso campagnanesi, il pareggio e infine il punto della vittoria per i padroni di casa.

Nel comune alle porte di Roma si è giocata la nona giornata del girone A di Promozione, nella quale a partire bene è il Santa Marinella che al 15’ passa in vantaggio con Alessandro Caforio grazie a un colpo di testa ma già al 22’ i padroni di casa pareggiano con un tiro da fuori area scoccato da Calabresi.

I ragazzi di Daniele Fracassa nella prima frazione si dispiacciono per aver sciupano una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere e per aver colpito una traversa nel primo tempo. Nella ripresa, errore di posizionamento della difesa ed ecco il 2-1 interno al 22’ con Fumelli.

Però nella reazione ancora errori dei rossoblù anche nei pressi della porta ma Caforio al 36’ trova il 2-2 direttamente da calcio di punizione. Quasi allo scadere però ecco la beffa del gol-vittoria del Campagnano con una una bella rovesciata ancora di Calabresi su cui nulla può fare il numero uno santamarinellese Notari. In classifica il Santa Marinella resta a 12 punti, agganciato dal Tolfa.

Real Campagnano: Malatesta, Saccuti, Murri, D’Ignazio, Fumelli, Tempestilli, Castrechini, Costantini, Calabresi, Igliozzi M., Bragalone. A disp: Antonucci, Pucciarmati, Primavera, Fortunato, Silenzi, Taglioni, Igliozzi D., Chesne, Morganti. Allenatore Davide Ronconi.

Santa Marinella: Notari, Luchetti (’92 Tranquilli), Michele Arseni (’72 Cuomo), Federico Galluzzo, Alessio Gallitano, Caforio, Scala, Alessio Del Mastro (’77 Mariani), Samuele Cerroni, Brutti, Borioni (’77 Santori). A disp: Coronas, Astorelli, Rosso, Salis, Casaccia. Allenatore Daniele Fracassa.

Arbitro Giulio Lattanzi di Viterbo.

Reti: 15’pt Caforio (SM), 22’pt Calabresi (RC), 22’st Fumelli (RC), 36’st Caforio (SM), 40’st Calabresi (RC).