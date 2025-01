Il Santa Marinella Basket si "allena" con l'Ebr: 71-29 • Terzo Binario News

Il turno infrasettimanale delicato, sia per la compagine avversaria, che si trova al 3^ posto in classifica, sia per l’impegno fisico delle molteplici partite da disputare in pochi giorni, non ferma le ragazze di Precetti che escono vittoriose dal campo di Colle Lasalle, teatro di innumerevoli sfide negli ultimi anni.

Partono subito forte le santamarinellesi, col piglio giusto, e nel freddo pungente della serata romana ritrovano la via del canestro soprattutto dall’arco dei 3 punti, riuscendo nel primo quarto a maturare un distacco importante.

L’ampio respiro offensivo dato dalle percentuali è molto confortante per la squadra, ma la soddisfazione maggiore della partita viene dalla prestazione difensiva, esplosiva fisicamente e mentalmente. Sulle spalle della Maggi, onnipresente nell’area pitturata, le tirreniche mantengono il punteggio delle romane molto basso, recuperano palloni e sfruttano la velocità per andare a canestro premiando le fatiche atletiche e consolidando il risultato.

L’ampio distacco non deve ingannare: queste partite non sono facili da giocare e possono essere vinte solo con la mentalità giusta ed un forte spirito di squadra.

Questa scorpacciata di energia positiva è ottima per le ragazze che dovranno portarla sul parquet nella prossima partita in trasferta sul campo della LUISS (19 gennaio ore 18).