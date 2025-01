Ospedale di Comunità a Santa Marinella, consegnato il cantiere • Terzo Binario News

“Grande giorno per la nostra città e per tutto il territorio limitrofo. Oggi è stato ufficialmente consegnato il cantiere per l’inizio dei lavori dell’Ospedale di Comunità, nella ex sede degli uffici comunali”.

Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Tidei, che ha creduto in questo progetto fin da quando, nel precedente mandato, lo ha proposto alla Azienda Sanitaria Locale Roma 4, che grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo di circa due milioni di euro, ha deciso di investire nella creazione di un Ospedale di Comunità e di una Casa della Comunità, proprio sul nostro territorio comunale.

“Giunge a fine e compimento dunque un altro iter per la realizzazione di un’opera determinante per il nostro territorio, a disposizione dei cittadini di Santa Marinella e del limitrofo comprensorio- ha affermato il Primo Cittadino- Una moderna struttura sanitaria per il decentramento della sanità pubblica sempre più vicina alle richieste sanitarie del territorio che per anni non hanno avuto riposte concrete e che con questo grande progetto finalmente troveranno risposta”, ha concluso il Sindaco Tidei.

“La creazione di una struttura sanitaria di questa tipologia permetterà di alleggerire il carico assistenziale degli ospedali del territorio, permettendo di rispondere alle esigenze socio-sanitarie sempre più complesse di un territorio in continua crescita-ha affermato il consigliere delegato alla Sanità Alessio Manuelli- fin da subito abbiamo seguito il complesso iter burocratico-amministrativo che ha permesso l’importante risultato di oggi e solo grazie alla fattiva collaborazione degli uffici comunali e al proficuo dialogo instaurato con i responsabili ASL e al lavoro di questi ultimi è stato possibile superare e risolvere tutte le difficoltà che si sono presentate durante la fase progettuale e soprattutto autorizzativa, garantendo così il rispetto delle stringenti tempistiche legate al PNRR” – aggiunge e conclude il consigliere Manuelli.

Martedì 21 gennaio prossimo sarà consegnato alla ditta appaltatrice anche il cantiere della Casa di Comunità, sempre da parte dell’ASL Roma 4, all’interno di fondi PNRR finalizzati a migliorare servizi sanitari quali poliambulatori, servizi di diagnostica ed altre attività di primo accesso.

“Grazie alla realizzazione della doppia struttura il Comune di Santa Marinella prosegue la valorizzazione del proprio patrimonio pubblico con opere che andranno a migliorare la qualità della vita della nostra cittadinanza”, ha concluso il sindaco Pietro Tidei.