Il Santa Marinella ancora in corsa play-off ma le speranze sono al lumicino • Terzo Binario News

Il Tolfa stravince a Ronciglione ma non basta, è aritmeticamente fuori dagli spareggi-promozione

Il Santa Marinella tiene aperta una speranza – flebilissima – di raggiungere il pay-off mentre il Tolfa saluta aritmeticamente la corsa allo stesso piazzamento.

Questo dice la penultima giornata del girone A di Promozione, con i rossoblù che hanno salutato il pubblico amico con il successo per 1-0 sull’Atletico Capranica. I collinari hanno passeggiato a Ronciglione (4-0) sull’ultima in classifica e già retrocessa da tempo.

In classifica, il Salario Vescovio è secondo a 70 punti, segue l’Ostiantica a 68 e il Santa Marinella due punti sotto. Più staccato il Tolfa a 61.

Dunque, nell’ultima giornata con i rossoblù che vanno a Cerveteri, l’Ostiantica ospita la Duepigrecoroma con due risultati su tre. Perché anche in caso di successo santamarinellese, i lidensi possono permettersi di pareggiare perché nell’arrivo a pari punti pesano gli scontri diretti a loro vantaggio.

Tornando all’attualità, allo stadio Fronti decide la gara un gol del rientrante Simone Trincia ben servito dal giovane Tiziano Alessi con l’undici cimino che ha giocato per vincere sebbene non avesse più obiettivi da perseguire. Dice mister Daniele Fracassa: «Ci tenevamo a salutare i nostri tifosi con un successo e cosi è stato. Il nostro è stato un primo tempo contratto, condizionato dopo pochi minuti dall’infortunio di Samuele Cerroni. Nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione, è entrato il classe 2006 Alessi nel tridente d’attacco disputando una gran partita e confezionando l’assist vincente per Trincia. Sono contento perché questi ragazzi sono da valorizzare. Ora ci dobbiamo preparare per l’ultima gara in trasferta in casa del Cerveteri, sperando che succeda qualcosa dagli altri campi per ottenere un posto nei play-off. Dobbiamo mettercela tutta fino all’ultimo minuto, perché questo e lo spirito giusto per chiudere il campionato».

Per il Tolfa una gara iniziata male e finita in trionfo. Intorno al quarto d’ora rigore per il Ronciglione che Danilo Boriello para. Poi è toccato agli attaccanti salire in cattedra con Gabriele Martinelli e Damiano Pasquini, autori entrambi di una doppietta. «Gara sottotono la nostra – ammette mister Roberto Macaluso – con i miei complimenti a Borriello partito titolare facendosi trovare pronto. Meglio la ripresa e i debutti di qualche giovane: Con il Pianoscarano cercheremo di chiudere in bellezza».