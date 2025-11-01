Il Santa Marinella a Capranica con un ritorno: quello di Alessandro Caforio • Terzo Binario News

Il Santa Marinella si è messo in moto e ora non deve fermarsi. Domani alle 14.30 è ospite dell’Atletico Capranica nella settima giornata del girone A di Promozione con i rossoblù si recano nella tana di un undici che finora ha racimolato 5 punti frutto di un successo e due pareggi.

La compagine cimina non ha iniziato con lo stesso piglio della scorsa stagione ma la sfida sul sintetico del Morera resta complicata.

Tuttavia il momento è buono e dopo i due successi di Ladispoli e quello interno sul Pianoscarano, l’occasione è ghiotta per accorciare ancor di più la classifica: al momento i rossoblù sono so settimi con 8 punti ma un successo li proietterebbe ancora più su visti gli scontri diretti in cui saranno impegnate le altre battistrada.

Nella faretra di mister Daniele Fracassa – che specie nel reparto offensivo pare aver trovato un assetto efficace – torna un’altra freccia ed è piuttosto appuntita: infatti indossa nuovamente la casacca rossoblù Alessandro Caforio. Il difensore-mediano infatti si era trasferito all’Ostiantica nel girone C di Promozione a seguito della mancata riconferma, peraltro tutt’altro che scevra di polemiche, di questa estate nonostante un rendimento ottimo. Tuttavia la sua esperienza è durata pochi mesi e la necessità di avvicinarsi a casa lo ha spinto a tornare dopo cinque mesi. Con la maglia del Santa Marinella, nel ruolo di centrocampista e difensore, nelle partite di campionato ha totalizzato 79 presenze e 4 reti. Soprattutto nella passata stagione lo spostamento in mediana si è rivelata un’intuizione indovinata dell’allenatore che si è trovato un metronomo di esperienza capace di dettare il gioco, fare filtro e all’occorrenza trovando pure la via della rete da azione e da calcio piazzato. Quando è servito poi Caforio si è piazzato in mezzo alla difesa o sulla corsia di sinistra.

