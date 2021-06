Il saluto di Civitavecchia ai neo pensionati del Pincio - Terzo Binario News

Toccante manifestazione quella realizzata ieri all’Aula Pucci.

Oltre 90 ex dipendenti del comune di Civitavecchia (pensionati dell’ultimo biennio) stati premiati per il lavoro svolto nei decenni scorsi.

L’iniziativa fortemente voluta dalla presidente del consiglio comunale Emanuela Mari ha visto il plauso di maggioranza e opposizione.

“Non potevo lasciare passare inosservata la fine di un rapporto lavorativo con persone che hanno rappresentato il comune per decenni. Persone che hanno dato tutto per questa istituzione”, ha dichiarato la Mari.

Presenti anche i dirigenti del comune che hanno salutato collaboratori e “maestri” di pubblica amministrazione.

Ha aggiunto il sindaco Ernesto Tedesco: “Per anni avete dato tutti voi stessi per questo Comune che non può che dirvi grazie. Ma proprio l’alta professionalità che rappresentavate, per non fermarci solo al pur eloquente dato numerico, è la prova di quanto questa Amministrazione stia stringendo i denti, con i vostri colleghi in attività tra mille difficoltà e sotto organico”.

Volti storici del Comune hanno raccontato aneddoti e storie passate sul loro servizio. Tanta l’emozione per il commiato dal lavoro di una vita, oltre al ricordo commosso dei tre ex dipendenti che purtroppo, nel corso di questi ultimi mesi, ci hanno lasciato.