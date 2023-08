Il rock'n roll di Matthew Lee delizia Etruria Eco Festival, grande spettacolo in spiaggia a Campo di Mare • Terzo Binario News

“The Genius of Rock’n Roll” incanta e diverte il pubblico, al termine standing ovation e tanti selfie con gli spettatori da parte dell’artista pesarese

Quarto attesissimo appuntamento ieri sera sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare per la 17esima edizione di Etruria Eco Festival. È vero, il lunedì notoriamente è un giorno che agli italiani non piace, anche quando siamo in estate: per molti rappresenta l’inizio di una nuova settimana di lavoro. Ma per chi ieri sera è stato tra il pubblico al Festival, sarà una giornata da ricordare, soprattutto se appassionato di musica e di rock’n roll.

Sulla stampa, negli anni, si è conquistato sul campo (e sul palco), la fama di “The Genius of Rock’n Roll”: questa mattina, chi fino alle 21:00 di ieri non lo conosceva, potrà tranquillamente dire ai propri amici, ai propri colleghi di lavoro, che è veramente un genio del pianoforte e del rock’n roll.

Ad esibirsi, è stato Matthew Lee, insieme alla sua band, con i quali in questi anni è stato protagonista di concerti in ogni angolo del mondo. Solo per citare alcuni posti del tour estivo di quest’anno, la Finlandia, la Francia, la Norvegia e prossimamente sarà in Portogallo.

Matthew Lee ha letteralmente danzato sul pianoforte, passando dal classico (rivisitato chiaramente a modo suo), ai grandi brani di Elvis che hanno segnato un’epoca fino chiaramente ad arrivare ad alcuni brani propri. Pubblico letteralmente “travolto” dall’abilità di questo straordinario artista di esibirsi sul palcoscenico, un’artista che vive per il pianoforte, che lo ama, che lo sa accarezzare, che lo sa far emergere in tutta la sua bellezza e che, come ha dato sfoggio nella fase finale del concerto, è in grado di suonare anche al contrario, in modalità “no look”, utilizzando una metafora calcistica.

Un Matthew Lee che non ha solamente suonato, ma che si è anche raccontato: dai suoi primi approcci alla musica, dagli esordi quando ancora non era conosciuto quale il grande artista che oggi è, fino al suo esordio in televisione con il mai dimenticato Paolo Limiti, fino ad esperienze di quotidianità e momenti di spettacolo curiosi che hanno lasciato in lui un ricordo particolare.

Al termine del concerto, applausi a scena aperta per tutti i musicisti con Matthew Lee che si è fermato per molto tempo ai piedi del palco a firmare autografi, fare dediche sul suo ultimo CD e scattare tantissimi selfie.

Etruria Eco Festival prosegue anche questa sera, martedì 22 agosto, con il concerto di Nesli. L’ingresso è con biglietto e i tagliandi sono acquistabili al botteghino anche prima dell’inizio dello spettacolo. Domani, mercoledì 23 agosto, chiude l’Orchestraccia, con ingresso al concerto gratuito.