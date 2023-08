Premio Impegno civico a Marina di Cerveteri, l’elenco completo dei riconoscimenti • Terzo Binario News

La cerimonia di premiazione, domenica 3 settembre alle ore 18:00 all’Associazione Nautica

COME PROMESSO il CD del Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare comunica l’elenco delle personalità che, per la loro attività a favore della comunità, sono stare ritenute meritevoli del Premio Impegno Civico 2023 Marina di Cerveteri, che da quest’anno assume la dedica ad ALBERTO SAVA, storico decano per l’istituzione di tale riconoscimento e scomparso lo scorso anno.

Anche quest’anno il premio impegno civico ha il patrocinio del Comune di Cerveteri e la cerimonia pubblica di consegna dei riconoscimenti avverrà domenica 3 Settembre ore 18:00, presso lo Stabilimento balneare dell’Associazione Nautica di Campo di Mare. Intervenite a omaggiare chi opera per il bene della comunità. Questi i nomi delle personalità alle quali quest’anno verrà consegnato il premio impegno civico:

1. GIANFRANCO PASANISI Volontario e guida Gruppo GATC Necropoli Laghetto.

2. BEATRICE CANTIERI . Modello civico di impegno nella educazione ambientale, specie per giovani e giovanissimi.

3. FABIO BELLUCCI . Grande Giornalista d’indagine del territorio su Centro Mare Radio

4. ILIO MECUCCI . Storico Imprenditore di Cerenova, titolare dell’omonima e più antica attività del territorio e punto di riferimento estivo per la comunità.

5. ANDREA LUPI , Imprenditore e Pres. AS Cerveteri Calcio, per le energie profuse nella promozione dello sport giovanile e per l’adeguamento dello Stadio comunale.

6. STEFANIA PAOLUCCI “Street Artist” del progetto “coloriamo la città” con i murales

7. ALESSIO GAZZOLA “Street Artist” del progetto “coloriamo la città” con i murales 8. ADELE PROSPERI – Consigliere comunale. Per il costante supporto sociale e raccolta e distribuzione di beni ai bisognosi.

9. FELICIA CAGGIANELLI – Giornalismo di società e costume, abbinato alla promozione e divulgazione della cultura sul territorio laziale.

10. MARCO CARUSO. . Operatore ecologico della RIECO spa. Per la passione costante e lo straordinario impegno nell’accudire il territorio per l’igiene e protezione dell’ambiente.

11. PROF. MASSIMILIANO VISOCCHI . Luminare in neurochirurgia e docente all’università Cattolica, da sempre impegnato anche per la valorizzazione del territorio cerite

12. MAURO DI STEFANO , Ass. Guardie Ecozoofile Cerveteri. Per lo straordinario supporto sociale per la cura e la protezione degli animali domestici e della fauna selvatica.

13. OTTAVIO PONE Assistente bagnanti Ocean Surf Campo di Mare – per il grande supporto per la sicurezza a mare dei bagnanti..

14. CRISTIANO PAOLUZZI . Assistente bagnanti Ocean Surf Campo di Mare – per il grande supporto per la sicurezza a mare dei bagnanti.

15. MASSIMO GALLO . Storico titolare dell’OCEAN SURF appassionato di mare, per la costante cura. e supporto della sicurezza della costa.

16. GIANLUCA PAOLACCI – Consigliere comunale, per la sua intensa e costante promozione della cultura agricola e valorizzazione dei prodotti del territorio cerite

17. Magg. ROBERTO TORTOLINI. POLIZIA LOCALE Cerveteri. Per la costante ed alta professionalità anche nella sensibilità umana a supporto del Gruppo Controllo del Vicinato.