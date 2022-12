Il regalo di Natale perfetto: compra un libro al Rifugio degli Elfi di Cerveteri • Terzo Binario News

Cresce sempre di più il successo del caffè letterario nel cuore del Centro Storico di Cerveteri. Barbara: “Il libro è un regalo che non passa mai di moda”

Si avvicina sempre di più il Natale e nella maggioranza degli italiani è giorno dopo giorno sempre più ricorrente il pensiero su cosa regalare e far trovare sotto l’albero a parenti, amici e persone care.

La risposta e il luogo dove acquistare il regalo giusto, ve la diamo noi: acquistate un libro al Bar Rifugio degli Elfi in Piazza Risorgimento a Cerveteri.

Il regalo di Natale perfetto: compra un libro al Rifugio degli Elfi di Cerveteri

Come oramai noto, da diverso tempo Barbara Ghelarducci ha trasformato la propria attività in un meraviglioso caffè letterario: tra piacevolissime colazioni e sfiziosissimi aperitivi, ha infatti allestito una immensa libreria dove poter trovare tantissimi titoli di libri di ogni genere. Narrativa, letteratura classica, libri per bambini e ragazzi e tutte le ultime uscite in cima alle classifiche di vendita. Ci penserà poi la stessa Barbara, qualora vogliate, a preparare una elegante e raffinata confezione regalo per rendere il vostro libro già pronto per essere messo sotto l’albero!

Chiaramente, nel caso in cui non doveste trovare in esposizione il libro che cercate, potete sempre ordinarlo e Barbara farà il possibile per farlo arrivare nel più breve tempo possibile.

“Molto spesso ci capita di non saper davvero cosa regalare. Il libro, in qualsiasi occasione, è il regalo che ci farà fare sempre una bella figura, perché apre le menti, ci regala continue emozioni e soprattutto, non passa mai di moda – ha dichiarato Barbara – da quando circa un anno fa ho realizzato il mio sogno di ‘trasformare’ la mia attività in un caffè letterario, ho avuto modo di percepire quanto sia grande la fame di lettura e di conoscenza delle persone, che sempre più assiduamente con l’occasione di una piacevole pausa dal lavoro acquista uno o più libri sia per se stesse che da regalare”.

“Settimana dopo settimana l’interesse verso i libri in esposizione è cresciuto sempre di più, a tal punto che in pochissimo tempo ho dovuto allestire nuove scaffalature all’interno dell’attività – ha proseguito Barbara – tra i vari ripiani troverete un vasto assortimento, libri per ogni età e per ogni genere. Sono certa che insieme troveremo ciò che fa al vostro caso: insomma, il regalo perfetto per un Natale all’insegna della lettura”

Nel corso dei mesi, il Rifugio degli Elfi si è affermato come un luogo di cultura e di promozione letteraria di assoluta qualità. Un’eccellenza all’interno del territorio. Sia durante il periodo estivo che durante il periodo autunno – inverno, sono state infatti tantissime le presentazioni di libri organizzate da Barbara, con tantissimi autori emergenti che hanno scelto proprio la sua attività per farsi conoscere e promuovere la loro opera letteraria. Un’attività che Barbara vuole incrementare sempre di più per confermarsi come un importante punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri del comprensorio.

Per maggiori informazioni, è possibile recarsi direttamente al Rifugio degli Elfi, sito in Piazza Risorgimento a Cerveteri proprio davanti alla Fontana del Mascherone, visitare il sito www.ilrifugiodeglielfi.it oppure chiamare il numero 069943140

