Il rapporto tra madre e figlio non vedente, se ne è parlato a Tolfa col professor Passaro • Terzo Binario News

Sabato 3 dicembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, a Tolfa si é vissuto un intenso pomeriggio di riflessione, di confronto, di divulgazione di buone prassi e strategie a partire dal prezioso libro di Antonio Passaro “La Diade negata- La relazione tra madre e bambino non vedente”.

“Con l’ intento di mettere a fuoco possibili scenari futuri di collaborazione ed interventi mirati alle dinamiche e problematiche connesse al mondo dei diversamente abili” spiega l’ assessore alla cultura Tomasa Pala che ha coordinato l’ incontro e dialogato con l’ autore. L’ iniziativa si è svolta nella cornice della Pinacoteca Comunale.

Nella ricorrenza della giornata della persona disabile, come ribadito dalla sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, nella sua introduzione ai lavori, non poteva esserci occasione migliore.

L’ assessore alla cultura, Tomasa Pala, nel sottolineare l’ importanza di una precoce prevenzione del disagio evolutivo , ha condotto la presentazione del libro in una forma originale, chiedendo all’autore di esplicitare le riflessioni da lui poste nel testo : “Come vede chi non vede? Come può rappresentarsi lo spazio il bambino cieco, come possiamo aiutarlo nella fase dello svezzamento , come si dovranno combattere le devianze dello sviluppo?

Nell’interlocuzione con l’autore sono emersi diverse strategie operative per favorire la relazione madre-bambino e, soprattutto, cosa si dovrebbe fare con il bambino per il suo benessere, approfondendo l’importanza di entrare nel mondo percettivo di chi non vede per favorire le corrette interazioni con l’ambiente di vita, che deve essere preparato all’accoglienza della diversità percettiva.

Hanno offerto un prezioso contributo ai lavori le due insegnanti, Michela Bentivoglio e Angela Fatone, nel raccontare la loro esperienza didattica con gli alunni non vedenti per facilitare l’apprendimento e il processo di inclusione.

Numerosi i partecipanti all’ incontro che hanno animato con i loro interventi appassionati e reso ancora piú significativo il momento.Le numerose domande dei partecipanti, sia di chiarimento che di approfondimento, hanno arricchito di intensi contenuti emozionali lo svolgimento dell’incontro.

Al termine del dibattito, con la Dirigente Scolastica Laura Somma, presente ai lavori e l’ assessore alla cultura Tomasa Pala, si è concordato di studiare la possibile attuazione di un Progetto Pilota Comunale di formazione“ad essere genitori “, rivolto alle famiglie del territorio comunale , con bambini nella fascia 0-5 anni, per prevenire i disagi di sviluppo, coinvolgendo in tale azione il prof.Antonio Passaro.