Governo Civico Ladispoli: "Prima del no all'Air Show, Pascucci non è stato voluto alla Sagra del Carciofo" • Terzo Binario News

“Nonostante fosse consigliere metropolitano, Grando si è ridotto alle ritorsioni”

“Sembra incredibile ma Grando ancora riesce a sorprenderci (in negativo, si intende).

Pensavamo di averle viste tutte, ma ancora una volta veniamo smentiti dai fatti: l’Amministrazione capeggiata dal Sindaco Grando ha deciso di non invitare i Consiglieri Comunali di opposizione all’AirShow che si terrà a Ladispoli.

Come abbiamo più volte ribadito in Consiglio Comunale, il Sindaco gestisce la cosa pubblica come se stesse gestendo una cosa privata, come se fosse una sua proprietà. Da quello che abbiamo appreso si tratterebbe di una “ritorsione” conseguenza del fatto che la settimana scorsa come opposizione abbiamo effettuato una richiesta di accesso agli atti.

Ci sembrava doveroso, nell’interesse della collettività infatti verificare i costi e gli impegni presi dall’Amministrazione.

Il sindaco non ha compreso ancora il suo ruolo: le istituzioni vanno rispettate e non utilizzate con atteggiamenti capricciosi e infantili. Ma come detto, siamo abituati alla inadeguatezza di Alessandro Grando. Già qualche settimana fa, in occasione della Sagra del Carciofo, l’Amministrazione comunale ha mandato l’invito alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Quando, come è consuetudine, l’ufficio competente ha risposto dando la disponibilità del Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci, rappresentante di zona oltre che Consigliere comunale di Ladispoli, il Comune di Ladispoli ha dichiarato di non volerlo alla Sagra, dicendo in modo vergognoso che l’invito era valevole solo per il Sindaco Roberto Gualtieri.

Ci dispiace che la nostra città che meriterebbe ben altro debba fare queste brutte figure istituzionali”.

i consiglieri Roberto Garau, Daniela Ciarlantini, Alessio Pascucci