Il Presidente Lupi ringrazia i tifosi: "Emozionante vederli così numerosi, ci spingeranno alla salvezza" • Terzo Binario News

Vedere tanti tifosi domenica scorsa è stato un tuffo nel passato. A 30 anni fa , quando nacque la tifoseria organizzata, e poi ancora al 2009 quando ricomparve lo striscione delle BVA, su volere di molti giovani che presero posto per qualche anno sulle tribune del Galli. Tre generazioni di tifo a Cerveteri che sono il bello del calcio, l’essenza della domenica, perché vincere nell’indifferenza è come perdere.

Aumenta il numero di ragazzi e non solo che si stanno avvicinando al settore, segno di attaccamento e senso di appartenenza. Grandi e piccoli, uomini e donne, la tifoseria verde azzurra si colora di passione, tra sciarpe, bandiere e fumogeni. A spendere parole di elogio è il presidente Andrea Lupi, che guarda con ammirazione al lavoro di questi tifosi.

“Domenica sono stati straordinari, mi hanno fatto emozionare – afferma Lupi – Cerveteri sicuramente merita ben altre categorie, però questa lotta alla salvezza ci sta facendo riscoprire la passione vera, nel vero senso della parola. Si sente l’attaccamento alla città, ai colori, alle tradizioni. Dobbiamo curare questi aspetti, fondamentali in questo calcio che si fa più sui social che non sul campo. Al nostro fianco vogliamo la tifoseria, perché in realtà sono loro il nostro motore. E allora spero prima di tutto nella salvezza e poi di avere accanto a noi una tifoseria come quella vista domenica”