Il popolare gioco interattivo Crazy Time è disponibile anche online • Terzo Binario News

Crazy Time è un gioco a premi dal vivo di Evolution che ricrea il divertimento dei quiz televisivi più popolari basati sulla fortuna attraverso l’impiego di una ruota. Il fulcro del gioco è una ruota verticale con 54 sezioni, ognuna delle quali mostra un numero (1, 2, 5 o 10) che rappresenta una vincita o l’inizio di un round bonus. Per vincere, i giocatori devono predire su quale sezione si fermerà la ruota dopo la rotazione.

Il funzionamento del gioco prevede che i giocatori scommettano su una delle sezioni della ruota, che viene poi fatta girare dal presentatore. La vincita si ottiene solo se la ruota si ferma sulla sezione selezionata dal giocatore. In ogni giro della ruota viene assegnato un moltiplicatore e sono presenti vari giochi bonus che possono aumentare le vincite.

Funzionamento del gioco.

Si effettua una scommessa scegliendo la sezione della ruota su cui si prevede che essa si fermerà. Una volta scaduto il tempo per piazzare le scommesse, il presentatore fa girare la ruota e contemporaneamente avvia il mini-gioco Top Slot, che consiste in due rulli e determina un moltiplicatore casuale per una posizione di scommessa, anch’essa casuale, sia essa un numero o un Bonus. Se la posizione di scommessa e il moltiplicatore si allineano sulla linea orizzontale centrale di Top Slot, si forma una combinazione vincente e il moltiplicatore viene applicato alla posizione di scommessa corrente. Se questa combinazione non si verifica, il gioco continua senza il moltiplicatore di Top Slot.

Se la ruota del gioco principale si ferma su questa sezione, la vincita viene moltiplicata per il moltiplicatore di Top Slot nel caso delle posizioni di scommessa numerate, mentre nel caso delle posizioni di scommessa Bonus, il moltiplicatore vinto nel gioco Bonus viene moltiplicato per il moltiplicatore di Top Slot. Il giocatore vince quando la ruota di Crazy Time si ferma sulla sezione numerata o Bonus su cui aveva precedentemente scommesso. Il premio viene moltiplicato se un moltiplicatore è stato assegnato alla posizione di scommessa selezionata.

L’importo delle vincite corrisponde al numero della sezione vincente; ad esempio, la sezione 5 vincente paga 5 a 1, la sezione 10 vincente paga 10 a 1 e così via per gli altri numeri. In caso di vincita, l’importo della scommessa iniziale viene aggiunto all’importo del premio. Con Crazy Time demo è possibile divertirsi al gioco in modalità totalmente gratuita.

I bonus giochi.

Cash Hunt: In questo round bonus, il giocatore vede una parete con 108 moltiplicatori. Se il mini-gioco Top Slot ha assegnato un moltiplicatore, tutti i 108 moltiplicatori vengono moltiplicati per questo valore, poi coperti da simboli e mescolati. Inizia quindi il conto alla rovescia, e il giocatore deve mirare con il cannone al simbolo che ritiene nasconda il moltiplicatore più alto. Una volta sparato il cannone, i moltiplicatori vengono rivelati e il giocatore scopre quale moltiplicatore ha vinto.

Pachinko: in questo round bonus vengono mostrati dei moltiplicatori nella parte inferiore dello schermo insieme a una palla. Il giocatore riceve un moltiplicatore basato sulla posizione in cui si ferma la palla.

Coin Flip: questo Bonus prevede una moneta con due facce, una rossa e una blu, ciascuna associata a un moltiplicatore specifico. Se il mini-gioco Top Slot ha assegnato un moltiplicatore al segmento Coin Flip, tale moltiplicatore viene applicato a tutti i moltiplicatori. Una volta determinati i valori finali dei moltiplicatori, la moneta viene lanciata. Il lato che si troverà rivolto verso l’alto sarà il lato vincente, e il moltiplicatore corrispondente sarà applicato alle vincite del giocatore.

Crazy Time World: in questo round bonus la ruota viene divisa in 64 segmenti e presenta tre indicatori (verde, giallo e blu) che determinano i moltiplicatori. Questi moltiplicatori aumentano i valori individuali e il giocatore deve scegliere uno dei tre indicatori. Inoltre, è possibile raddoppiare o triplicare i moltiplicatori e far girare nuovamente la ruota.