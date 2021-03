Il Pd: "Ignavia del Pincio sul fallimento di Civitavecchia Infrastrutture" - Terzo Binario News

“Chiarite le responsabilità della precedente amministrazione sulle conseguenze derivanti dall’ingiustificato fallimento della holding comunale Civitavecchia Infrastrutture, risulta altrettanto evidente la colpevole ignavia dell’attuale maggioranza in merito a tale problematica e più in generale sulle gravi responsabilità nella gestione della municipalizzata CSP.

Pur avendo a disposizione tempo sufficiente per porre rimedio allo scellerato fallimento della holding proprietaria degli immobili comunali, nulla è stato fatto pur nella consapevolezza che ciò avrebbe comportato seri rischi per la tenuta dei conti della stessa CSP considerato l’ingente debito della stessa nei confronti della società Infrastrutture.

Nessuna iniziativa, infatti, ci risulta essere stata presa nella fase preliminare per addivenire ad una qualsiasi ipotesi di accordo prima della vendita pubblica dei beni comunali né, tanto meno, si è valutata l’opportunità di mettere CSP in condizione di poter partecipare all’asta per tornare in possesso di tali beni a fronte di somme irrisorie scaturite in fase di aggiudicazione.

Tutto ciò risulta incomprensibile a meno che l’amministrazione Tedesco non voglia avvalersi di tale situazione per portare a compimento quel progetto di privatizzazione di CSP tanto caro ad autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza che governa a Palazzo del Pincio.

Se si dovesse compiere questo disegno si realizzerebbe una intollerabile beffa sia nei confronti dei dipendenti di CSP, sempre rassicurati da questa maggioranza con reiterate (ma evidentemente false) promesse che la società sarebbe rimasta pubblica e sia nei confronti dei cittadini di Civitavecchia che vedrebbero messa a rischio la continuità dei servizi più essenziali e con la concreta possibilità di vedere ulteriormente lievitare le già carissime tariffe e imposte comunali.

A tale proditoria eventualità ci opporremo con ogni mezzo”.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico

De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti, Piendibene