"Il parcheggio nelle rotatorie di Ladispoli è ormai consuetudine" • Terzo Binario News

La segnalazione di un cittadino che lamenta la mancanza di controlli

“Vorrei segnalare un malcostume reiterato che avviene a Ladispoli della zona del Caere Vetus ma vedo lo stesso fenomeno un po’ dappertutto.

In piazza Matteotti nella rotonda spesso ci sono macchine parcheggiate e questo è solo un esempio.

Le auto non restano per pochi minuti ma addirittura tutto il week-end, oppure auto parcheggiate al centro della carreggiata che ostruiscono la visuale negli incroci come in quello tra via Claudia e via Foscolo.

Ho più volte sollecitato vigili, addetto del Comune alla sicurezza stradale etc…ma nulla, sono impegnati con gli eventi mondani e non possono distrarsi con queste banalità”.

Lettera firmata

