Il Movimento Uniti per Unire: lancia lo SportellOnline interdisciplinare Uniticontrolaviolenza - Terzo Binario News

Questa la prima proposta dell’Osservatorio antiviolenza che è il pilastro del dipartimento #DonneUnite del movimento internazionale transculturale interprofessionale Uniti Per Unire e le associazioni e comunità aderenti che è stata avanzata durante la riunione del 05.04 su zoom delle esperte nei vari campi (medici ,avvocati ,psicologi ,insegnanti ,scrittori ,moda ) di numerosi paesi (Italia, africani ,europei ,Europea dell’est ,africani ,arabi ,asiatici e sudamericani ) componenti dell’Osservatorio Antiviolenza ,coordinato da Siassina Natalia del Associazione VITARU di origine russa e la psicologa di origine argentina Dr.ssa Natalia Demagistre (coordinatrice commissione psicologi Amsi) ,che fa parte del Dipartimento #DonneUnite coordinato da Marika Campeti ,Avv.Prof. Federica Federici vice presidente del movimento Uniti per Unire e la Dr.ssa Eugenia Voukadinova(vice Segreterio generale Amsi) di origine bulgara.”Un incontro costruttivo che ci ha portate a conoscere e condividere obiettivi comuni in un’ottica di coesione e operazione congiunta per un bene comune: quello della difesa e dell’informazione contro la violenza.

Ogni voce può fare la differenza se si uniscono le forze in un progetto di informazione e supporto.” dichiara Marika Campeti.“Il confronto interdisciplinare è stato molto costruttivo in quanto sono state illustrate da tutte le criticità del fenomeno della violenza che non ha religione né cultura definendo le cause della violenza ,le vittime e gli effetti collaterali e conseguenze su tutto il nucleo famigliare .Si è concordato di programmare il lavoro dell’osservatorio e il dipartimento delle donne con azioni articolate per sostenere chi è in difficoltà compresi i figli istituendolo #SportellOnline Uniticontrolaviolenza dove tutti i nostri specialisti (medici ,avvocati ,psicologi ,logopedisti ,fisioterapisti ,insegnanti ) si apprestano alle consulenze gratuite, con la possibilità di avvalersi degli specialisti multilingue .Stiamo elaborando un manifesto con tutti i punti critici e le proposte per risolvere il fenomeno della violenza sempre in crescita.

Ancora oggi giorno in Italia, come negli altri paesi, tante donne si sentono abbandonate e sole. Cosi dichiarano le coordinatrici dell’osservatorio e del dipartimento #DonneUnite che invitano tutti gli esperti e le associazioni interessate a sostenere la nostra iniziativa e arricchirla con contributi e proposte di aderire e di contattarci ai nostri recapiti