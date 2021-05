Marietta Tidei: "Congratulazioni alla neo direttrice Matranga" - Terzo Binario News

“Voglio esprimere le mie congratulazioni e i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla dottoressa Cristina Matranga, nuova direttrice generale della Asl Rm4.

Sono particolarmente felice per il fatto che questa Asl sarà diretta per la prima volta da una donna e sono sicura che la dottoressa Matranga, per curriculum e esperienze professionali, svolgerà con professionalità e umanità.

E’ un momento delicato per via della pandemia e del grande lavoro da fare sul piano vaccinale e questo richiederà uno sforzo importante, ma sono convinta che la sfida sarà raccolta e rilanciata al meglio.

Al dottor Giuseppe Quintavalle, che ha lasciato qualche giorno fa, ma anche alla sua squadra che rimane va riconosciuto un lavoro importante: lascia un’eredità importante, frutto di un lavoro puntuale, che andrà non solo preservato ma anche potenziato, sia per quanto riguarda gli ospedali di Civitavecchia e di Bracciano, sia per la medicina territoriale”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).