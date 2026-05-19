Il mercato immobiliare di Ladispoli continua a crescere: +4,3 per cento ad aprile • Terzo Binario News

Secondo i dati elaborati da euromq.it, piattaforma valutativa sviluppata dalla startup innovativa Reos Srl, il mercato immobiliare residenziale di Ladispoli continua a mostrare segnali di crescita, sostenuto da una domanda ancora elevata e da una riduzione dell’offerta disponibile.

La società, che fornisce strumenti di analisi e valutazione a oltre 2mila professionisti del settore in tutta Italia basandosi su dati reali di compravendita, ha diffuso una previsione aggiornata sull’andamento del comparto residenziale cittadino.

Nel mese di aprile i prezzi medi delle abitazioni hanno registrato un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, lo stock immobiliare in vendita – ovvero il numero di immobili pubblicizzati sul mercato – è diminuito del 7%, mentre il numero degli inserzionisti online è cresciuto del 13%.

Per quanto riguarda i valori medi, le nuove costruzioni si attestano tra i 2.500 e i 3.000 euro al metro quadrato, mentre gli immobili usati in buono stato oscillano tra i 1.700 e i 2.200 euro al metro quadrato. Resta inoltre significativo il divario tra i prezzi richiesti negli annunci e quelli effettivamente conclusi in fase di compravendita, con margini medi di sconto compresi tra il 12% e il 16%.

“Segnale rialzista, ma serve cautela”

“Il mercato di Ladispoli presenta una configurazione favorevole alla prosecuzione della crescita dei prezzi nel breve termine” – spiega Massimiliano Pochetti, CEO di euromq.it. “Lo stock in offerta è in contrazione strutturale, i prezzi richiesti crescono in modo costante da almeno tre mesi, il tasso di assorbimento è elevato e il tempo medio di vendita nazionale segnala un’accelerazione della liquidità. Tutti elementi che indicano un mercato con domanda sostenuta e offerta limitata”.

Pochetti, però, invita anche alla prudenza: “Il contesto macroeconomico introduce fattori di cautela. L’inflazione in accelerazione e i rialzi attesi dei tassi BCE potrebbero iniziare a pesare sulla domanda nella seconda metà del 2026, rallentando la dinamica di crescita”.

Le previsioni per i prossimi mesi

Secondo l’analisi di euromq.it, nei prossimi 3-6 mesi – quindi tra giugno e novembre 2026 – i prezzi medi richiesti a Ladispoli dovrebbero continuare a crescere, ma con un ritmo più moderato rispetto ai primi mesi dell’anno.

La previsione indica un incremento compreso tra il +2% e il +3,5% rispetto ai livelli registrati ad aprile 2026. A sostenere il mercato saranno soprattutto la persistente riduzione dello stock in offerta e l’elevato tasso di assorbimento, che continuano a dimostrare la capacità del mercato di soddisfare la domanda disponibile.

Restano però due elementi di possibile rallentamento: da un lato i previsti rialzi dei tassi BCE, attesi nei mesi di giugno e settembre, che potrebbero aumentare il costo dei mutui riducendo la capacità di spesa degli acquirenti; dall’altro l’inflazione elevata, destinata a comprimere il potere d’acquisto delle famiglie.

La previsione elaborata da euromq.it presuppone che gli interventi della BCE restino limitati ai rialzi già attesi e che il conflitto in Medio Oriente non subisca ulteriori escalation. In caso contrario, avverte Pochetti, “la domanda potrebbe indebolirsi più rapidamente, portando a una stabilizzazione o a una lieve flessione dei prezzi già nel quarto trimestre del 2026”.