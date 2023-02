Il mercato delle case da gioco online in Italia diventa un protagonista importante nell'industria del gioco d'azzardo europea • Terzo Binario News

Sono anni ormai, che i casinò online trainano lo sviluppo dell’industria del gioco. La situazione è chiaramente visibile osservando la mappatura degli introiti guadagnati. Per l’Europa si aggira intorno ai 108 miliardi di euro.

Il mercato del gioco d’azzardo nostrano riflette la crescita sperimentata dal Vecchio Continente. Le entrate registrate dal settore in Italia sono state di 13.6 miliardi, con lotterie e slot a fare da padrone. Nell’ultimo anno, c’è stato quindi un aumento generale del ricavo incassato del 23%.

Il trend è destinato a continuare e la penisola italica giocherà un ruolo d’importanza fondamentale, secondo le ultime previsioni.

Dati e previsioni del mercato dei giochi d’azzardo globale

Prima di andare ad analizzare i mercati europei, c’è bisogno comprendere al meglio cosa succede per il gioco digitale a livello internazionale. Nel 2022, l’industria iGaming è arrivata a valere circa 75 mld di dollari. Stando a quanto riportato da alcuni studi condotti, ci sarà un ulteriore incremento fino a raggiungere i 216 per le entrate del gioco online.

I protagonisti saranno proprio australiani ed europei. Ma anche la zona asiatica ricoprirà una parte di prim’ordine. Fautore principale di tali progressi è il gioco da dispositivi mobili. Questo è sempre più amato dai clienti fissi e da chi gioca online in modo occasionale.

L’industria del gioco d’azzardo in Europa

La curva dei guadagni tende verso l’alto per il settore del gioco d’azzardo in zona EU. L’incremento dell’industria del gambling sul web è dell’8% rispetto al 2021 e il CAGR previsto per il futuro sarà del 7%, portando il settore 59 mld di dollari entro il 2028.

C’è da considerare però che in molti Paesi quali, ad esempio, la Francia, gran parte dei guadagni deriva dal gioco nei centri fisici. In seguito alle riaperture post pandemia, è stato registrato un nuovo boom di incassi, si può dedurre quindi che giocare online non sia la prima scelta.

Gli operatori con licenza ottengono i maggiori vantaggi. Ve ne indichiamo solo alcuni, potete trovare l’elenco completo dei casinò autorizzati su CasinoTopItaly.com . I player preferiscono le piattaforme certificate ADM perché sono più sicure e si affidano agli esperti del settore per trovare i gestori più adatti.

Il team assemblato analizza e scrive recensioni che permettono di fare una scelta informata per scegliere il casinò giusto su cui intrattenersi. Prendere la decisione giusta è di vitale importanza in un’industria tanto satura come quella del gioco d’azzardo.

Infatti, così come aumenta il denaro speso e ricavato dai casinò digitali, cresce anche il numero di provider presenti nel panorama online in Europa.

Stato del mercato del gioco d’azzardo in Italia nel 2023

Le pratiche di gioco nella penisola sono in evoluzione, molti utenti hanno dichiarato di aver giocato d’azzardo online più spesso negli ultimi anni. Nonostante il versante land based si sia ripreso, lo Stato italiano deve gran parte delle entrate ai casinò virtuali.

Dopo la pandemia, i ricavi dei centri fisici sono tornati ad aumentare, ma continuano comunque a perdere punti rispetto al passato. C’è, infatti, un calo dell’8% per i punti vendita sparsi sul territorio in confronto ai dati raccolti nel 2019. Slot e Vlt sono i più colpiti, perdendo il 17% dei guadagni sulle entrate lorde di gioco.

I livelli delle giocate effettuate nei casinò online in Italia registrano ottimi incassi, per un valore di 204 milioni di euro solo nei primi mesi del 2023. La crescita del volume di denaro si attesta al 19.5% , in netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Dati molto positivi se si considerano le limitazioni alla pubblicità imposte dal decreto-legge, che tanto aveva spaventato i gestori.

Lotto e bingo tengono alta la bandiera dei giochi tradizionali con gli incassi maggiori. Giochi di carte e casinò si uniscono a loro con incassi che superano i 3 mld. Le scommesse sul web registrano però l’aumento con un +89% negli ultimi 3 anni a livello nazionale. A gennaio 2023, la raccolta era già di 1.2 milioni di euro e i guadagni totali 180 milioni.

I casinò online più popolari tra gli italiani

La popolazione italiana è quindi sempre più attratta dalle offerte proposte su internet, in particolare quelle VIP. Per fortuna, a riscontrare il maggiore successo sono i siti che operano in modo legale in Italia.

Il volume di gioco su questi portali attesta dati record, ma anche in questo caso, alcuni si sono dimostrati migliori di altri. Gli esperti hanno steso una lista dei migliori casinò vip club in Italia , che permettono di giocare d’azzardo in sicurezza. Vediamo quali sono.

StarCasino

I siti che propongono un programma VIP per i loro clienti più affezionati sono molteplici. Tra questi, figura anche StarCasino uno dei gestori più famosi e amati.

L’operatore offre agli affiliati un account manager completamente personale, che consiste in un servizio d’assistenza esclusivo. È concesso, inoltre, l’accesso a delle promo solo per clienti VIP, che si vanno ad aggiungere a quelle già normalmente attive nel sito. Eventi e serate speciali dedicate completano il tutto.

Katsubet

La proposta VIP di KatsuBet si divide in diverse categorie, si parte da quella base che prevede alcuni bonus, a quella più alta.

Nei primi livelli, non si ha accesso al manager personale, il quale viene introdotto solo successivamente, una volta raggiunto un certo livello. L’operatore offre ai clienti parte del programma un bonus di compleanno, che può variare. Ad esempio, si possono ricevere dei free spin da usare sulle slot machine presenti nel sito, o delle free fiches da usare per il poker online.

Zodiac Casino

Il loyalty program di Zodiac Casino comprende anch’esso diversi livelli. Man mano che si avanza, si ricevono più vantaggi, come promozioni migliori e accesso ad un manager privato.

Il programma per affiliati di questo portale è particolarmente apprezzato dagli utenti. Ciò va a dimostrare la qualità del servizio offerto dal gestore, presenza importante nel panorama gambling da diversi anni.

Conclusioni

Il futuro per il gioco d’azzardo online si prospetta fiorente. Le statistiche parlano, infatti, abbastanza chiaro, prevedendo una crescita generale dell’industria che includerà tutta l’Europa. Le stime parlano di 134 miliardi entro il 2027, con performance sempre migliori.

Scommesse online e giochi casinò continueranno ad essere i protagonisti dei prossimi sviluppi nel Bel Paese. A dimostrarlo ci pensano i dati raccolti nel solo mese di gennaio 2023, con il betting che guadagna un +40%.