Promozione: il Tolfa toppa, Macaluso azzecca la prima • Terzo Binario News

Il Tolfa perde un’occasione propizia per prendersi il terzo posto solitario nel girone A di Promozione, visto l’1-1 interno contro la Polisportiva Ostiense ultima in classifica. Felice l’esordio sulla panchina del Santa Marinella di Roberto Macaluso, che ottiene il successo ai danni del Pescia Romana per 2-1.

Allo Scoponi si mangiano le mani per aver buttato al vento la possibilità di accorciare le distanze con il vertice.

Infatti è il solito Simone Pappalardo a sbloccare il punteggio al 19’ della ripresa e tutto lascerebbe pensare che i collinari possano portarla a casa, magari con un altro sigillo del bomber Andrea Moretti.

Invece a dieci minuti dal novantesimo, la rete di Edoardo Zeno spegne i sogni di gloria dei tolfetani. Sì perché lo scontro diretto fra prima e seconda ovvero Aranova e Grifone lo ha vinto l’Aranova 2-1, il che avrebbe permesso al Tolfa di guadagnare punti sul Grifone. Invece in classifica comanda sempre la copia composta dallo stesso Aranova e dalla Romulea con 43 punti, Tolfa e Grifone inseguono a 38, Ottavia più staccato a 34 e Santa Marinella a 32.

E a proposito di Santa Marinella, non ci poteva essere esordio migliore sulla panchina rossoblù per il neo tecnico Roberto Macaluso. In settimana la dimissioni di Nicola Salipante dopo tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali proprio con la Polisportiva Ostiense fanalino di coda, con la sostituzione in panchina. Stavolta i tirrenici sono tornati al successo per 2-1 sul Pescia Romana. Tutti nella ripresa i gol: a segno Samuele Pangi al 4’ e Francesco De Santis al 34’ ha regalato il 2-0 con una conclusione da fuori. Durante il recupero, il montaltese Alessandro Giambi fissa il punteggio.

Le premesse non erano state delle migliori, visto che Macaluso ha dovuto rinunciare a pezzi importanti come capitan Fabrizio Melara e Alessandro Caforio, entrambi influenzati. Per questo, il mister è soddisfatto di come sia andata la gara: «Quella contro il Pescia è stata una buona partita – esordisce Macaluso – nella quale abbiamo dominato per tutti i novanta minuti senza concedere alcunché agli avversari. Il loro gol su palla esterna è arrivato a partita praticamente terminata, per questo non ha avuto effetti. Sono contento della prestazione della squadra perché ci presentavamo all’appuntamento con le assenze importanti di Melara e Caforio. Chi è stato chiamato in causa per sostituirli li ha fatto alla grande, il che ci fa ben sperare per il futuro».