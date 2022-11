Il maltempo fa ridurre la portata idrica su Civitavecchia, disposte autobotti • Terzo Binario News

Acea ATO2 S.p.A. comunica che, a causa delle avverse condizioni metereologiche, si è reso necessario ridurre la portata addotta all’impianto Poggio Capriolo.

Per limitare il disservizio alla cittadinanza, ha predisposto un servizio di autobotte in stazionamento, fino alle 22:00 di oggi 16 novembre 2022 ubicato in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio.

Si potranno verificare mancanze e\o abbassamenti di pressione presso le seguenti vie: via dell’Orto di Santa Maria, via Gian Battista Falda, via dei Rocchi, via San Liborio, via Nuova di San Liborio, via Onofrio Brancato, via Francesco Navone e vie limitrofe.

Il rientro della problematica è previsto per la tarda serata di oggi 16 novembre.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero 800-130-335.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.