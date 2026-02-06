Il maltempo devasta il Litorale Nord, danni da Furbara a Tarquinia • Terzo Binario News

Fossi esondati e fango, danni ingenti

Il maltempo ha messo in ginocchio il Litorale Nord da Furbara fino a Tarquinia.

Le piogge ininterrotte di stanotte hanno rigonfiato i fossi che a loro volta hanno riversato fango e detriti tutto attorno, comprese le le attività commerciali.

A Furbara ha rotto gli argini fosso Sassetara, allagando esercizi di ristorazione e stazioni di servizio.

A Santa Marinella, l’entrata della spiaggia libera del Pura Vida situata nei pressi della Toscana è stata spazzata via dalla mareggiata.

Problemi anche a Civitavecchia con diversi interventi dei pompieri.

Salendo più a nord, ha esondato anche il Mignone, invadendo d’acqua le coltivazioni attigue che rientrano nel comune di Tarquinia.