Cade dalla murata della nave e muore al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Soccorso dai pompieri, nello scalo per l’assistenza a un’eliambulanza intervenuta per il malore che ha colto un crocerista, ma non c’è stato niente da fare
Lunga serie di interventi di soccorso e messa in sicurezza a causa delle cattive condizioni metereologiche per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.
Oltre alle tante verifiche e messe in sicurezza, alle ore 14, purtroppo hanno risposto ad una chiamata di soccorso terminata con esito tragico.
Gli uomini della Bonifazi erano intenti nell’assistenza dell’elicottero di soccorso atterrato alla banchina 12 per un passeggero della nave da crociera Costa, colpito da malore.
Appena atterrato l’elicottero un tonfo sordo ha attirato l’attenzione dei Vvf. Un uomo di mezza età è caduto dalla murata della nave.
Immediatamente gli uomini della Bonifazi insieme al personale sanitario della nave stessa hanno cercato di rianimare il malcapitato. Purtroppo il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.
Sul posto giunti anche la Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.