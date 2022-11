Il Lions Civitavecchia Porto di Traiano dona un contenitore per medicine non scadute alla farmacia Moccia • Terzo Binario News

Era l’anno 2015 quando il Distretto Lions 108L e la Caritas di Roma sottoscrissero un accordo di collaborazione per la raccolta dei medicinali non scaduti che restano nei cassetti delle famiglie e che possono essere donati a persone indigenti.

Anche il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha dato il suo ulteriore apporto a questa attività di servizio di carattere solidale, attraverso l’interessamento del Presidente di Club Domenico Vetturini, la Past Presidente Primula Ferranti e la Responsabile del Service Eleonora Roscioni, congiuntamente con tutti i Soci, che hanno donato alla Farmacia Moccia (Via Terme di Traiano n.74) un Contenitore Sigillato Eco Farmaco Facile dove i cittadini potranno depositare in modo autonomo i farmaci non scaduti.

La consegna è avvenuta la mattina di giovedì 27 ottobre. Attualmente è presente anche un altro Contenitore presso la Farmacia Cernusco (Via Michelangelo Buonarroti n.42).

Si ringraziano tutti i cittadini che, fino ad ora, hanno dimostrato sensibilità a questa iniziativa e si rinnova l’invito a coloro che volessero contribuire, a conferire le confezioni dei loro medicinali non scaduti recandosi presso entrambe le farmacie Moccia e Cernusco.