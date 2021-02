Il Giorno del Ricordo a Santa Marinella con il sindaco - Terzo Binario News

Domani mattina il sindaco Tidei e l’amministrazione comunale celebreranno presso il Parco dei Martiri delle Foibe di via Lazio, il Giorno del Ricordo.

Ora che le norme meno restrittive anti CovId, con l’entrata in area gialla consentono di partecipare ad aventi seppur nel dovuto rispetto dei distanziamenti, il sindaco Tidei si recherà alle ore 10, 30 al Parco Martiri delle Foibe per commemorare tutte le vittime di questo terribile eccidio e lo sterminio dei profughi delle terre d’Istria.

Sarà deposta una corona d’alloro e sarà impartita una benedizione dal Parroco Don Salvatore Rizzo.

Seguirà un breve intervento da parte del sindaco Tidei. “Le vittime innocenti vanno sempre commemorate. Purtroppo quest’anno non ci è stato possibile promuovere, come in passato eventi e riflessioni per ricordare nel giorno della memoria, lo sterminio dell’Olocausto, ma domani dedicheremo sicuramente un minuto di silenzio a tutti i martiri delle Foibe”