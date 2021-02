Il Comitato 10 Febbraio: "Alle 10,30 a Parco Martiri delle Foibe il Giorno del Ricordo di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio attraverso la sua delegazione locale, invita tutti i suoi sostenitori e i cittadini di Santa Marinella alla commemorazione comunale che avrà luogo, Mercoledì 10 Febbraio, alle ore 10,30 presso il Parco Martiri delle Foibe in zona Valdambrini.

L’appuntamento, in memoria delle vittime dello sterminio e dei profughi dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, perpetrato dai partigiani comunisti titini, riveste una importanza assoluta per la storia d’Italia.

Soprattutto oggi, quando ancora in Slovenia continuano i tragici ritrovamenti delle vittime di Tito e in Italia non mancano gli oltraggi ai martiri delle foibe, come recentemente avvenuto proprio a Santa Marinella nei confronti di Norma Cossetto.

È dunque più che mai attuale, il ricordo della tragedia delle foibe e del dramma dell’esodo – rimasti nascosti o sottovalutati per troppo tempo, per astio ideologico, opportunismo politico, comodo conformismo o mero disinteresse. È tempo che tutto venga alla luce e si ristabilisca una verità storica effettiva e condivisa”.

Per il Comitato 10 Febbraio Massimiliano Baldacci