Il Fiumicino Jazz Festival al Museo del Saxofono con un cast di spessore internazionale • Terzo Binario News

Dal 1 al 10 settembre 2023 torna al Museo del Saxofono il Fiumicino Jazz Festival.

Grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale per la terza edizione della manifestazione ideata dal Museo del Saxofono con l’intento di promuove e di portare a Fiumicino una grande e articolata manifestazione dedicata al jazz.

Il Museo del Saxofono crede fortemente nell’idea di portare sul nostro territorio un grande evento dedicato al jazz, organizzato professionalmente, strutturato con eventi legati da un’idea tematica comune, da svolgersi all’aperto e in grado di attirare ed incuriosire un vasto pubblico contribuendo alla caratterizzazione turistico-culturale culturale del nostro territorio. Il FJF è innanzitutto musica, ma non solo. Esso è anche valorizzazione di straordinarie bellezze artistiche e paesaggistiche, è turismo, è sinergia tra gli operatori del territorio, è cultura, è rilancio economico, è riscoperta delle prelibatezze enogastronomiche di Maccarese e Fregene, è uno strumento potentissimo per attrarre appassionati di musica e visitatori in una terra che ha moltissimo da offrire.

La rassegna prevede un ciclo di 5 concerti e 2 eventi collaterali che vedranno protagonisti grandi nomi del jazz del calibro di Ettore Fioravanti, Marco Colonna, Eric Daniel, Gianni Vancini, Gianluca Galvani e Andrea Polinelli.

La collaborazione con il Birrificio Agricolo Podere 676, che si rinnova in questa edizione, vuole ancora una volta celebrare il forte connubio tra birra e musica, un’affinità congrua in cui visione, ascolto e degustazione si sposano e si affinano reciprocamente.

Sono partner della manifestazione anche la Farmacia Salvo D’acquisto di Palidoro, la casa editrice Artdigiland e la casa costruttrice BBRASS.

L’evento è organizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Fiumicino.

Venerdì 1 settembre 2023

ore 10:00-13:00

BBRASS Day

Try out di tutti i modelli della linea BBRASS, con Gianni Vancini e Denis Biasin.

INGRESSO GRATUITO

ore 21:00

MADE IN ITALY by GianniVancini

PREVENDITA ONLINE (clicca qui)

Sabato 2 settembre 2023

ore 21:00

PENTACORDO JAZZ WORKSHOP

PREVENDITA ONLINE (clicca qui)

Venerdì 8 settembre 2023

ore 21:00

NEW ORLEANS FUNKY TOWN

PREVENDITA ONLINE (clicca qui)

Sabato 9 settembre 2023

ore 21:00

OPUS MAGNUM

PREVENDITA ONLINE (clicca qui)

Domenica 10 settembre 2023

ore 17:30

GATO BARBIERI Reloaded

Presentazione del libro “Gato Barbieri. Una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema” (Edizioni Artdigiland)

ore 19:00

ANDREA POLINELLI QUARTET

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili al Museo o sul sito Liveticket.

Prima di ogni concerto è prevista un’apericena opzionale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA