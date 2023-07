Estate ricca a Fiumicino con Tirabassi, Alberto Farina, Dado e Pippo Franco • Terzo Binario News

Estate ricca di appuntamenti a Fiumicino. Tanti i nomi che nel mese di agosto si esibiranno in Via della Torre Clementina all’interno del programma messo a punto dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “R-Estate in Comune”.

Si comincia il 5 agosto con Pippo Franco, con lo spettacolo “Il grande viaggio”. Prosegue il 6 agosto con Giorgio Tirabassi e il suo quintetto, con “Il Fulmine a tre dita”. Serata all’insegna della comicità quella del 7 agosto, con Raffaello Corti, Alberto Alivernini, Maga Serena e Magic Pablo.

Il 9 agosto arriva Alberto Farina, cabarettista celebre per le sue tante apparizioni in programmi di punta di Mediaset.

Tra gli altri big, il 13 agosto arriva Dado con lo spettacolo “One Man Show”

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30