Il flash mob di Dimensione Danza spostato a domenica sempre in piazza Santa Maria a Cerveteri • Terzo Binario News

Si informa che a causa delle avverse condizioni meteo, il flash mob promosso per questo pomeriggio alle ore 17 in Piazza Santa Maria dalla ASD Dimensione Danza 2000 di Alessandra Ceripa in concomitanza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato posticipato a domenica 27 novembre alle ore 12:00 sempre nella medesima piazza.

L’Amministrazione comunale di Cerveteri, nel complimentarsi con la ASD per l’evento proposto, invita la cittadinanza ad assistere allo spettacolo.