Il decennale del Centro Diurno Alzheimer Le Betulle di Ostia • Terzo Binario News

Circa 30% over 80 residenti nel territorio Asl Roma 3 affetto da demenza

Il Centro Diurno Alzheimer ‘Le Betulle’, inaugurato il 3 giugno del 2014, festeggia i dieci anni di attività. Da settembre del 2023 la struttura, prima ubicata all’Infernetto, è divenuta operativa a Ostia in Via Niccolò Benino 21.

“Tutti residenti nel territorio della Asl Roma 3, gli ospiti del centro hanno un’età media di più di 70 anni e sono in prevalenza donne, in genere le più colpite da questa patologia.

All’interno della struttura sono in cura anche pazienti affetti da altre forme di demenza, ugualmente assistiti da personale altamente qualificato della Asl Roma 3, della Cooperativa Medihospes e dal Servizio Sociale del Municipio X.

Tutti insieme, quotidianamente, si prendono cura dello stato di salute dei pazienti con lo scopo di monitorare la malattia, rallentarne il decorso e soprattutto migliorare la qualità della vita e quella delle famiglie e dei caregiver. Gli ospiti vengono coinvolti in attività diverse: terapia occupazionale, arte terapia e musicoterapia per esempio, e ancora attività motoria di gruppo e ginnastica dolce, utili a sostenere le loro abilità residue e a favorire il recupero delle capacità psico-fisiche “, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“Il personale della struttura si occupa dei pazienti, garantendo prestazioni mediche e infermieristiche laddove necessario, e propone anche un concreto sostegno alle famiglie mediante corsi di formazione ed informazione su come assistere il congiunto o l’amico colpiti da queste patologie. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, con perdita di memoria e di altre abilità intellettuali così grave da compromettere la vita quotidiana. Il morbo di Alzheimer rappresenta il 50-80% dei casi di demenza. Il fattore di rischio più rilevante è rappresentato dall’età, tanto che la maggior parte delle persone che ne sono affette hanno più di 65 anni. In Italia si stimano circa 600mila malati, sul nostro territorio dove vivono oltre 650mila abitanti, circa il 30% degli over 80 è affetto da demenza. Una volta diagnosticata, la malattia, altamente progressiva, va tenuta sotto controllo per evitare che degeneri con inattesa velocità. Le strutture come il Centro Diurno Alzheimer “Le Betulle” nascono proprio con questo obiettivo e rappresentano per le famiglie dei pazienti un aiuto nella gestione di chi ne soffre”, conclude Claudio Mostardini, neurologo della Asl Roma 3.

Il CDA fa parte del Polo Cittadino del Dipartimento delle Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale che autorizza l’ingresso al centro dopo valutazione multidimensionale. Infatti, possono accedervi solo pazienti con diagnosi di Demenza e residenti nel comune di Roma. Per gli ospiti è previsto il servizio di trasporto con pulmino dal domicilio al centro e viceversa e di mensa per la colazione e il pranzo.

Il CDA Le Betulle viene gestito dalla cooperativa Medihospes (responsabile, assistente sociale, cinque OSS, un’animatrice, due autisti e una addetta alle pulizie) ed è coadiuvato dal personale della Asl Roma 3 composto da un neurologo, una fisioterapista e un’infermiera e dall’ assistente sociale del servizio sociale del Municipio X. Il centro è aperto tutto l’anno tranne i giorni festivi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, accoglie fino a 36 utenti suddivisi in due gruppi con frequenza trisettimanale, quindi 18 utenti al giorno, di cui 12 con livello assistenziale medio lieve e 6 con livello assistenziale grave. Tra i pochi centri nel Lazio ad accogliere pazienti con livello assistenziale grave.

Nella ASL Roma 3 è presente all’interno dell’Unità Operativa di Neurologia del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi di Ostia anche il Centro diagnostico specialistico per i Disturbi Cognitivi e le Demenze per la diagnosi e la prescrizione di terapia medica.

Tutte le atre info sono disponibili sul sito della Asl Roma 3.