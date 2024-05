Il Comune di Ladispoli cerca un dirigente tecnico • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che è stata indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

L’incarico, relativo all’Area VI – Lavori Pubblici, avrà la durata di 3 anni.

L’avviso, contenente tutte le informazioni utili, è pubblicato sul sito Internet del Comune di Ladispoli (www.comunediladispoli.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio on-line, dove potrà essere direttamente consultato e scaricato, nonché sul Portale Unico del Reclutamento “InPA”.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli e sul portale inPA, esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma InPA raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.