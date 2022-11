Il Comando Artigliaria di Bracciano apre le porte al pubblico per la mostra "Patria. Storia ed Esercito" • Terzo Binario News

Il Comando Artiglieria di Bracciano, in occasione delle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, aprirà le proprie sale museali per un’esposizione dal titolo “Patria, Storia ed Esercito”, all’interno della Caserma “Cosenz”, in Via Principe di Napoli 57, i giorni 5 e 6 novembre dalle 10.00 alle 13.00.

Per il pubblico sarà possibile visitare il Museo, ricco di reperti dell’epoca garibaldina, abbracciando l’iter di unificazione nazionale fino ad arrivare ai giorni nostri. Saranno esposti cimeli che segnano l’evoluzione dell’Artiglieria, risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale e quelli relativi all’iniziativa “Azzurro che Valore”, promossa dall’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, che intende ricordare quei valorosi sportivi impegnati nel corso del primo conflitto mondiale, in qualità di soldati, capaci di distinguersi per eroismo, e per tale ragione decorati al Valor Militare. Saranno esposte anche le uniformi storiche e le opere bibliografiche dell’Artiglieria, nonché diverse raccolte fotografiche a tema.