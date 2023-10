Il Colosseo è una meraviglia sempre più cardioprotetta • Terzo Binario News

La Fondazione “Giorgio Castelli onlus” continua le sue attività di cardioprotezione in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo

La Fondazione “Giorgio Castelli onlus” continua le sue attività di cardioprotezione in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo. Nella sede del Colosseo, la Fondazione ha realizzato un corso BLS-D per il personale al fine di garantire un ambiente sicuro e pronto a rispondere a situazioni di emergenza.

Nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 28 settembre un team di istruttori, guidati dal dottor Vincenzo Castelli, ha formato oltre 37 addetti, proseguendo l’impegno che dal 2016 accompagna la Fondazione per assicurare la sicurezza delle migliaia di persone che quotidianamente visitano il Parco archeologico del Colosseo.

Durante le giornate di formazione, il personale ha dapprima partecipato ad una lezione teorica dove sono stati illustrati i pilastri della rianimazione cardiopolmonare, dalle caratteristiche dei defibrillatori alle manovre di disostruzione delle vie respiratorie, per poi mettere in pratica quanto appreso sotto la guida attenta degli istruttori.

La risposta dei frequentatori, tutti “brevettati” esecutori BLS-D, è risultata positiva, a testimonianza del fatto che il personale coinvolto sia profondamente conscio dell’importanza di un intervento efficace e tempestivo nei confronti di una persona colpita da arresto cardiaco, in contesti assai affollati come quelli del Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea che lo scorso anno hanno fatto registrare nove milioni di visitatori.

“La collaborazione con la Fondazione Giorgio Castelli onlus è un punto fermo nella nostra missione di garantire la sicurezza dei visitatori del Parco archeologico del Colosseo” dichiara Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo. “Rendere il personale consapevole e capace di rispondere a situazioni emergenziali testimonia come ognuno al Parco sia in prima linea e attento alla salute di ogni visitatore”.

“È per noi motivo di grande soddisfazione continuare a sostenere insieme alla Direzione del Parco questo progetto di così alto profilo sociale e civile che vede partecipi entusiasti gli operatori stessi del Parco. Queste sinergie hanno fatto sì che, quella del Colosseo, Foro Palatino e Domus Aurea sia stata la prima area archeologica cardio-protetta al mondo dichiara Vincenzo Castelli, Presidente della Fondazione Giorgio Castelli onlus. È nostra precisa volontà continuare a fornire gratuitamente il nostro contributo affinché questa opera meritoria prosegua e rappresenti un esempio fattivo di divulgazione della Cultura dell’emergenza e del primo soccorso”.

La Fondazione Giorgio Castelli prosegue il suo impegno a fianco del PArCo, dopo aver garantito la manutenzione dei 14 defibrillatori collocati all’interno del PArCo e offerto costante supporto attraverso corsi e continue attività di aggiornamento.

L’appuntamento è per il prossimo anno per l’addestramento delle nuove leve e per il retraining del personale già in possesso dell’abilitazione da due anni.