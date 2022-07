Il Civitavecchia Summer Festival scommette sui giovani • Terzo Binario News

Sul palco saliranno artisti amati dal pubblico young: il comico Max Angioni, gli Psicologi e i rapper Lazza e Noyz Narcos

Coinvolgere i giovani: è questo l’obbiettivo principale del Civitavecchia Summer Festival (giunto alla terza edizione), presentato martedì nell’aula consiliare del Pincio.

Obbiettivo sul quale concordano tutti, a partire dal sindaco Tedesco passando per l’assessore al turismo Emanuela Di Paolo.

Il primo cittadino ha insistito poi sull’importanza dell’evento per l’economia locale, ma soprattutto sulla risonanza nazionale che ha per Civitavecchia un cartellone come questo, vista la necessità per la città di ospitare eventi di tale portata per arrivare al livello (e forse superarlo) di altre realtà della regione. “Sarà un’estate memorabile” ha concluso Tedesco.

L’ufficio del turismo ha già iniziato a riscuotere opinioni e reazioni positive rimbalzate sui social per aver annunciato in anticipo quattro degli artisti più amati dal pubblico giovane che parteciperanno: Lazza, Irama, Psicologi e, soprattutto, Noyz Narcos. I cui biglietti tra l’altro sono già disponibili su Ticketone e Mailticket.

Uno speciale credito per un cartellone così ricco e assortito va all’organizzatore del CSF e fondatore di “Stazione Musica” Giordano Tricamo, che con la preziosa recente collaborazione con “Shining Production” – per la quale è intervenuto via streaming Fulvio de Rosa – esperta di produzioni di grandi eventi e spettacoli in tutta Italia, è riuscito a creare un festival di tutto rispetto. De Rosa ha ringraziato per l’opportunità, concordando anche lui sul fatto che le città più piccole, rispetto alle metropoli, vadano valorizzate. Importante anche la sinergia con Wolli&Felix.

“Un evento in grado di soddisfare tutti” assicura il sindaco, ma non solo dal punto di vista dell’intrattenimento e della musica, visto che per l’aspetto “food” l’organizzazione si è rivolta a commercianti esclusivamente locali.

L’assessore Di Paolo ha poi fatto notare che non tutti gli eventi si svolgeranno alla Marina, e che altre zone della città saranno messe a disposizione.

Il primo a salire sul palco della Marina, l’11 agosto sarà uno degli artisti più importanti della scena rap italiana contemporanea, Lazza, seguito il 15 agosto dalla stand up comedy di Max Angioni che, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol 2, porterà il suo nuovo spettacolo: MIRACOLATO, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. I posti a sedere per l’evento avranno il prezzo simbolico di 5€, per festeggiare Ferragosto tutti insieme.

Il 16 agosto ci sarà Irama, visto anche a Sanremo, seguito il 19 agosto (ingresso gratuito) dalla Piccola Orchestra Avion Travel che trasporterà il pubblico in un viaggio dalle sonorità pop-jazz, per poi lasciare il palco all’iconico Achille Lauro, ospite del Festival il 20 agosto.

Il 22 agosto tocca agli Psicologi. Esponenti della generazione “post millennials”, Drast e Lil Kaneki raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva, mentre il 23 agosto ci sarà Francesco Renga, ancora a ingresso libero.

Il 24 agosto, storie e canzoni, di favole a volte spaventose, altre volte struggenti, diventeranno protagoniste di “Decamerock”, il nuovo spettacolo di Massimo Cotto (storica voce di Virgin Radio) con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi e Francesco Santalucia. Anche in questo caso l’evento sarà a libero accesso.

Il 25 agosto arriva il romano Noyz Narcos, figura fondamentale nella cultura rap e hip hop italiana, considerato un punto di riferimento dalle nuove generazioni come dai veterani, mentre venerdì 26 agosto, tocca al teatro con la comicità di Enrico Brignano e il suo nuovo show “MA…DIAMOCI DEL TU”.

Il Civitavecchia Summer Festival continuerà fino al 28 agosto. I costi dei biglietti degli spettacoli a pagamento sono variabili e vanno verificati sugli appositi siti.

Giulia Rutigliano