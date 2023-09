Il Città di Cerveteri cerca conferme, domenica al Galli arriva il Castel Sant'Elia • Terzo Binario News

Importantissima gara interna per la squadra di Superchi, alle ore 11:00 sfida contro la neopromossa

Cerca conferme il Città di Cerveteri di Mister Superchi.

Dopo la dilagante vittoria nella seconda giornata di campionato Promozione, ottenuta in trasferta contro il Duepigreco Roma, ai quali ha rifilato ben 5 goal, di cui due di uno straripante Gianluca Toscano, sempre più bomber e trascinatore e dopo il pareggio sempre in trasferta sul campo del Nuovo Pescia Romana in Coppa Italia, il Cerveteri torna a giocare tra le mura amiche del Campo Enrico Galli.

Domenica 1 ottobre, alle ore 11:00, arriva il Castel Sant’Elia, esordiente assoluta in Promozione ma formazione dal grande spirito e con la voglia di fare bene e non sfigurare.

In città, così come oramai è consuetudine da quando a capo della società c’è il Presidente Lupi, c’è fermento e c’è voglia di vincere, e soprattutto il desiderio di riconquistare quanto prima l’Eccellenza.

Il Cerveteri giunge a questa terza di Campionato con uno score invidiabile: tra Coppa Italia e Campionato, ha ottenuto in tutto due pareggi e tre vittorie.

Si cerca la continuità e senza dubbio la società e la squadra si aspettano un grande pubblico.

L’appuntamento è per le ore 11:00. Costo del biglietto, ancora una volta estremamente popolare, appena 5 euro.