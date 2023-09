Nasce il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Cerveteri • Terzo Binario News

“Il 27 settembre 2023, nei locali del “Dolci Incontri” a Cerveteri, si è tenuta una riunione per la costituzione del Gruppo Territoriale M5S di Cerveteri, alla presenza del Coordinatore M5S per la Provincia Roma Sud, Carlo Colizza.

In seguito alla votazione e’ stato eletto Rappresentante del G.T. Attilio Di Maio, da qualche anno già punto di riferimento del MoVimento a Cerveteri.

Di Maio, sarà affiancato dal Vice Rappresentante Ivano Massullo, da tempo attivista del MoVimento a Cerveteri di cui conserva la memoria storica, e supportato da un gruppo che si attiverà sul territorio secondo i principi e lo Statuto del M5S.

In seguito a questa ufficializzazione che gli conferisce il giusto riconoscimento sarà infatti possibile anche interagire con l’amministrazione locale.

Ringraziamo Carlo Colizza per aver coordinato le operazioni di voto e il Consigliere Regionale Valerio Novelli per essere intervenuto e ringraziamo quanti si stanno impegnando in questo importante processo di riorganizzazione del M5S, che ci renderà più forti e incisivi nell’affrontare le battaglie che ci aspettano.

Un ringraziamento particolare va alla senatrice Alessandra Maiorino e a Devid Porrello , ex consigliere regionale M5S del Lazio che hanno dato un importante contributo per la nascita del Gruppo.